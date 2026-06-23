Cea mai importantă modificare se referă la timpul de staționare după finalizarea procesului de alimentare, relatează publicația locală Brașov.net.

Potrivit proiectului, cei care dețin mașini electrice sau hybrid plug-in vor avea o fereastră de maximum 15 minute pentru eliberarea locului, după ce bateria s-a încărcat. Depășirea intervalului se va considera ocupare nejustificată a spațiului public și va fi sancționată contravențional.

Regulamentul nou îi vizează și pe șoferii de mașini pe benzină sau motorină care parchează pe locurile rezervate încărcării. Sancțiunile propuse sunt aceleași pentru ambele categorii: amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei, sau o măsură complementară: Poliția Locală poate dispune ridicarea mașinii staționate neregulamentar.

În ceea ce privește abaterile, acestea vor fi constatate de agenții Poliției Locale, care vor monitoriza fluxul de utilizare a stațiilor. Proiectul de hotărâre prevede o serie de excepții în care ridicarea nu se va aplica, din motive de siguranță sau etică:

Vehiculul are persoane sau animale în interior;

Operațiunea de ridicare poate deteriora autoturismul;

Manevra prezintă riscuri pentru echipamentele electrice din apropiere.

În situația în care proiectul primește votul consilierilor locali, noile reglementări intră în vigoare imediat după publicarea hotărârii, scrie publicația menționată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE