„I-am spus preşedintelui”

Aflat la Palatul Cotroceni pentru discuțiile cu șeful statului, Dominic Fritz a ținut să sublinieze că formațiunea pe care o conduce își menține linia politică și nu va pune umărul la formarea unui executiv alături de PSD.

„I-am spus preşedintelui că USR nu va putea să susţină un guvern din care face parte PSD. Asta este o poziţie care nu este nouă. Cu mare consecvenţă am susţinut această poziţie de când PSD a făcut un pact cu AUR şi unde a dus acest pact am văzut aseară”, a declarat liderul USR la finalul întrevederii, potrivit News.ro

Soluția USR: Guvern minoritar de dreapta sau anticipate

În ciuda refuzului de a colabora cu PSD, Dominic Fritz a precizat că USR nu dorește să blocheze țara și este gata să își asume responsabilitatea guvernării într-o formulă de dreapta, chiar dacă aceasta ar însemna un executiv minoritar.

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„Stăm la dispoziţie pentru a face parte dintr-un guvern minoritar împreună cu PNL şi UDMR şi, bineînţeles, suntem gata să discutăm în ce condiţii un astfel de guvern minoritar ar putea fi susţinut şi de PSD”, a explicat Fritz.

Liderul USR a adăugat că, în opinia sa, actuala configurație a Parlamentului „greu mai poate fi descrisă ca una care oglindeşte toate preferinţele românilor”. Din acest motiv, Fritz a menționat că USR nu respinge scenariul unor alegeri anticipate, considerând că un astfel de demers ar putea relansa legitimitatea procesului democratic, deși recunoaște că probabilitatea politică pentru acest deznodământ rămâne una redusă.

Președintele Nicușor Dan a chemat marți partidele parlamentare la Palatul Cotroceni pentru consultări privind numirea unui nou premier, a transmis Administrația Prezidențială.

Nicușor Dan și partidele sunt aproape în același punct în care erau în urmă cu o lună și jumătate în ceea ce privește viitorul guvernării, cu excepția faptului că președintele statului a mizat pe doi premieri fără priză. Acum drumul care se deschide este cel al unui cabinet în jurul PSD sau unul în jurul PNL-USR-UDMR, dar nu sunt excluse și noi surprize.



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