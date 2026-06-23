România a încasat peste 12,9 miliarde de euro prin PNRR

„Coordonarea cu Comisia Europeană a fost foarte bună, iar virarea banilor astăzi are și o importanță practică pentru administrarea finanțelor publice. Suma va fi convertită în lei tot astăzi și va alimenta contul Trezoreriei. Acest lucru ajută Ministerul Finanțelor să asigure lichiditatea necesară pentru a acoperi mai ușor plățile de aproximativ 12 miliarde lei scadente pe 24 iunie, fără să fim nevoiți să ne împrumutăm pe termen scurt sau să folosim din rezervele în valută ale Ministerului Finanțelor”, a declarat Alexandru Nazare pe Facebook.

Această cerere de plată a inclus 38 de jaloane și 24 de ținte, toate evaluate pozitiv la nivel european. Faptul că nu au existat suspendări arată că obiectivele au fost îndeplinite conform așteptărilor. În urma acestei tranșe, România a beneficiat de 12,97 miliarde de euro prin PNRR, adică 61% din suma totală alocată.

„Fondurile europene nu sunt doar cifre într-un bilanț. Reprezintă șansa de a accelera dezvoltarea României prin investiții care se văd în economie”, a subliniat Nazare.

Totuși, oficialul a avertizat că următoarele etape sunt cruciale, având în vedere că toate reformele și investițiile trebuie încheiate până la sfârșitul anului 2026, iar ultima cerere de plată trebuie trimisă până la 30 septembrie 2026.

PNRR, renegociat cu două luni înainte de finalizarea programului

Guvernul a adoptat luni seara, într-o ședință extraordinară, un memorandum pentru aprobarea mandatării Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) în vederea finalizării ajustării Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Decizia a fost luată pentru ca MIPE să poată finaliza renegociarea PNRR, cu două luni înainte de finalizarea programului.

Săptămâna trecută, ministrul Investițiilor Europene, Dragoș Pîslaru, a negociat cu reprezentanții finanțatorului programului, Comisia Europeană, ajustarea PNRR.

La audierea candidaților la funcțiile de miniștri într-un eventual guvern Adrian Veștea, din comisiile parlamentare de luni, 21 iunie, mai mulți parlamentari l-au întrebat pe Alexandru Nazare, desemnat posibil ministru al Finanțelor, cum se face că programul de guvernare prevede creșterea cheltuielilor cu zeci de milioane de lei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE