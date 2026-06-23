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Negocierile pentru viitorul Executiv se mută în linie dreaptă. Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, a prezentat marți, la ieșirea de la consultările cu președintele României de la Palatul Cotroceni, strategia oficială a PNL pentru rezolvarea blocajului guvernamental.

Pentru a evita prelungirea instabilității, liberalii propun un acord politic de urgență, un „armistițiu” asumat de toate marile partide parlamentare, valabil până la finalul acestui an.

Bolojan a precizat că formula propusă este fie un guvern minoritar PSD sau unul în jurul PNL-USR- UDMR, ei angajându-se să voteze un astfel de guvern.

Condițiile din „Pactul pentru România”: Controlul deficitului și asumarea PNRR

„PNL consideră că o formulă realistă, prin care România poate avea într-un termen scurt un guvern învestit, este una bazată, ca primă condiție, pe un acord politic, un pact pentru România, valabil în perioada următoare, până la finalul anului. Acest pact ar urma să fie semnat de forțele politice care înțeleg situația dificilă în care se află țara”, a explicat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a subliniat că noul Cabinet nu se poate forma pe simple promisiuni, ci pe termeni tehnici și economici clari.

„Ar trebui să cuprindă aspecte legate de condiționările bugetare, menținerea deficitului sub control și reducerea lui în continuare. De asemenea, acordul ar trebui să prevadă angajarea răspunderii pe toate proiectele care vizează reformele din PNRR, imediat după instalarea guvernului, astfel încât România să poată absorbi fondurile europene și să nu piardă finanțările pentru investiții în transporturi, școli și spitale. Pactul ar trebui să includă și prevederi privind respectul între partide și angajamentul de a nu depune moțiuni de cenzură pe subiectele incluse în acord. Un astfel de guvern ar putea lucra și ar putea pregăti un buget realist pentru anul viitor”, a mai explicat Ilie Bolojan.

Cele două variante de lucru: Guvern minoritar PSD sau formulă de dreapta

Președintele PNL a precizat că un astfel de acord de principiu poate fi redactat și agreat extrem de rapid, în doar „o zi sau două”. Ulterior, se va trece la configurarea echipei de la Palatul Victoria, unde liberalii văd două scenarii viabile.

„Se poate recurge fie la un guvern minoritar în jurul PSD, fie la un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. PNL se angajează să dea votul de învestitură dacă nu se va opta pentru una dintre variantele de guvern pe care liberalii și le asumă împreună cu partenerii lor”, a declarat Bolojan.

Bolojan: „Nu PNL a generat tensiunile”

Ilie Bolojan a ținut să precizeze că partidul său nu poartă responsabilitatea instabilității actuale.

„Nu PNL a generat tensiunile politice. Îi mulțumesc lui Nicușor Dan, astăzi se împlinește un an de când guvernul a depus jurământul”, a amintit liderul PNL.

Decizia finală privind strategia liberalilor va fi tranșată în această seară, când Bolojan a anunțat că este programată ședința oficială a Biroului Național al PNL.

Sorin Grindeanu l-a anunțat pe Nicușor Dan că PSD își asumă guvernarea

Într-o declarație de presă susținută marți, prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat oficial că formațiunea sa i-a transmis președintelui României disponibilitatea și asumarea totală de a prelua guvernarea țării.

Sorin Grindeanu a subliniat că PSD nu mai dorește prelungirea negocierilor de culise și că partidul este pregătit din punct de vedere logistic și politic să nominalizeze o echipă guvernamentală care să fie votată de urgență în Parlament.

„PSD l-a anunțat azi pe președintele României că își asumă guvernarea. Acest lucru l-am spus și la întâlnirile anterioare. Așteptăm finalul acestor consultări. PSD e gata să formeze un guvern, un guvern care ca urmare a acestor discuții pe care președintele le va avea, vrem să intre cât mai repede în funcție”, a declarat Sorin Grindeanu.

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