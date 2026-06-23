Cine credeți că va fi desemnat prim-ministru al României?

Loading ... Loading ...

Negocierile pentru viitorul Executiv se mută în linie dreaptă. Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, a prezentat marți, la ieșirea de la consultările cu președintele României de la Palatul Cotroceni, strategia oficială a PNL pentru rezolvarea blocajului guvernamental.

Pentru a evita prelungirea instabilității, liberalii propun un acord politic de urgență, un „armistițiu” asumat de toate marile partide parlamentare, valabil până la finalul acestui an.

Bolojan a precizat că formula propusă este fie un guvern minoritar PSD sau unul în jurul PNL-USR- UDMR, ei angajându-se să voteze un astfel de guvern. 

Condițiile din „Pactul pentru România”: Controlul deficitului și asumarea PNRR

„PNL consideră că o formulă realistă, prin care România poate avea într-un termen scurt un guvern învestit, este una bazată, ca primă condiție, pe un acord politic, un pact pentru România, valabil în perioada următoare, până la finalul anului. Acest pact ar urma să fie semnat de forțele politice care înțeleg situația dificilă în care se află țara”, a explicat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a subliniat că noul Cabinet nu se poate forma pe simple promisiuni, ci pe termeni tehnici și economici clari.

„Ar trebui să cuprindă aspecte legate de condiționările bugetare, menținerea deficitului sub control și reducerea lui în continuare. De asemenea, acordul ar trebui să prevadă angajarea răspunderii pe toate proiectele care vizează reformele din PNRR, imediat după instalarea guvernului, astfel încât România să poată absorbi fondurile europene și să nu piardă finanțările pentru investiții în transporturi, școli și spitale. Pactul ar trebui să includă și prevederi privind respectul între partide și angajamentul de a nu depune moțiuni de cenzură pe subiectele incluse în acord. Un astfel de guvern ar putea lucra și ar putea pregăti un buget realist pentru anul viitor”, a mai explicat Ilie Bolojan.

Cele două variante de lucru: Guvern minoritar PSD sau formulă de dreapta

Președintele PNL a precizat că un astfel de acord de principiu poate fi redactat și agreat extrem de rapid, în doar „o zi sau două”. Ulterior, se va trece la configurarea echipei de la Palatul Victoria, unde liberalii văd două scenarii viabile.

„Se poate recurge fie la un guvern minoritar în jurul PSD, fie la un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. PNL se angajează să dea votul de învestitură dacă nu se va opta pentru una dintre variantele de guvern pe care liberalii și le asumă împreună cu partenerii lor”, a declarat Bolojan.

Bolojan: „Nu PNL a generat tensiunile”

Ilie Bolojan a ținut să precizeze că partidul său nu poartă responsabilitatea instabilității actuale.

„Nu PNL a generat tensiunile politice. Îi mulțumesc lui Nicușor Dan, astăzi se împlinește un an de când guvernul a depus jurământul”, a amintit liderul PNL.

Decizia finală privind strategia liberalilor va fi tranșată în această seară, când Bolojan a anunțat că este programată ședința oficială a Biroului Național al PNL.

Sorin Grindeanu l-a anunțat pe Nicușor Dan că PSD își asumă guvernarea

Într-o declarație de presă susținută marți, prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat oficial că formațiunea sa i-a transmis președintelui României disponibilitatea și asumarea totală de a prelua guvernarea țării.

Sorin Grindeanu a subliniat că PSD nu mai dorește prelungirea negocierilor de culise și că partidul este pregătit din punct de vedere logistic și politic să nominalizeze o echipă guvernamentală care să fie votată de urgență în Parlament.

„PSD l-a anunțat azi pe președintele României că își asumă guvernarea. Acest lucru l-am spus și la întâlnirile anterioare. Așteptăm finalul acestor consultări. PSD e gata să formeze un guvern, un guvern care ca urmare a acestor discuții pe care președintele le va avea, vrem să intre cât mai repede în funcție”, a declarat Sorin Grindeanu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking-ul la ordinea zilei! Primul anunț despre viitorul premier desemnat schimbă totul acum! Ce s-a spus despre Sorin Grindeanu
Viva.ro
Breaking-ul la ordinea zilei! Primul anunț despre viitorul premier desemnat schimbă totul acum! Ce s-a spus despre Sorin Grindeanu
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Unica.ro
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
„De ce nu are Argentina jucători negri la Cupa Mondială?” » O analiză provocatoare Washington Post
GSP.RO
„De ce nu are Argentina jucători negri la Cupa Mondială?” » O analiză provocatoare Washington Post
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.RO
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
Botez ca o nuntă în familia lui Laurențiu Reghecampf! Corina Caciuc, cu decolteu abisal și rochie roșie, a arătat fenomenal, mai ceva ca o divă de la Hollywood!
Libertateapentrufemei.ro
Botez ca o nuntă în familia lui Laurențiu Reghecampf! Corina Caciuc, cu decolteu abisal și rochie roșie, a arătat fenomenal, mai ceva ca o divă de la Hollywood!
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Avantaje.ro
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Lili Sandu a făcut furori în costum de baie, la 47 de ani. Un comentariu a atras atenția tuturor: „Cam cu câtă muncă se obține un corp așa?” Vezi imaginile care au stârnit valul de reacții
Tvmania.ro
Lili Sandu a făcut furori în costum de baie, la 47 de ani. Un comentariu a atras atenția tuturor: „Cam cu câtă muncă se obține un corp așa?” Vezi imaginile care au stârnit valul de reacții

Știri România

Prima întalnire față în față dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan după eșecul guvernelor Tomac și Veștea. Ce i-a spus liderul PNL
Politică 14:26
Prima întalnire față în față dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan după eșecul guvernelor Tomac și Veștea. Ce i-a spus liderul PNL
George Simion l-a amenințat pe Nicușor Dan cu suspendarea. AUR i-a propus președintelui un nume de prim-ministru
Politică 14:01
George Simion l-a amenințat pe Nicușor Dan cu suspendarea. AUR i-a propus președintelui un nume de prim-ministru
Parteneri
Scenariile președintelui Nicușor Dan pentru învestirea unui Guvern: Grindeanu, PNL sau un politician fără carnet de partid| SURSE
Adevarul.ro
Scenariile președintelui Nicușor Dan pentru învestirea unui Guvern: Grindeanu, PNL sau un politician fără carnet de partid| SURSE
”Mi s-a spus că aș mai avea 2-3 ani de trăit”. Mărturii cutremurătoare ale unei campioane europene care a aflat că are cancer la doar 33 de ani
Fanatik.ro
”Mi s-a spus că aș mai avea 2-3 ani de trăit”. Mărturii cutremurătoare ale unei campioane europene care a aflat că are cancer la doar 33 de ani
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Elle.ro
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR
Viva.ro
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR

Monden

Andreea Bălan a împlinit 42 de ani: „Sărbătoresc femeia care am devenit”
Stiri Mondene 14:46
Andreea Bălan a împlinit 42 de ani: „Sărbătoresc femeia care am devenit”
Cine este femeia alături de care Cheloo și-a refăcut viața după divorț. Povestea discretă de iubire cu Daniela Moraru
Stiri Mondene 14:45
Cine este femeia alături de care Cheloo și-a refăcut viața după divorț. Povestea discretă de iubire cu Daniela Moraru
Parteneri
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
TVMania.ro
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
Tânăr în şort vs. 5 poliţişti din Bucureşti. Un agent cade pe spate, unul îşi pierde pistolul. VIDEO
ObservatorNews.ro
Tânăr în şort vs. 5 poliţişti din Bucureşti. Un agent cade pe spate, unul îşi pierde pistolul. VIDEO
ULTIMA ORĂ! Lovitură de teatru, gestul de acum al lui Veștea schimbă totul! Amenințări dure. Numele neașteptat, care stârnește reacții în lanț
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Lovitură de teatru, gestul de acum al lui Veștea schimbă totul! Amenințări dure. Numele neașteptat, care stârnește reacții în lanț
Parteneri
„De ce nu are Argentina jucători negri la Cupa Mondială?” » O analiză provocatoare Washington Post
GSP.ro
„De ce nu are Argentina jucători negri la Cupa Mondială?” » O analiză provocatoare Washington Post
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
PROBLEMA care îngrijorează economia mondială. Chinezii nu mai fac cumpărături
Mediafax.ro
PROBLEMA care îngrijorează economia mondială. Chinezii nu mai fac cumpărături
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
Redactia.ro
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
Sfârșit tragic pentru o femeie din București. Și-a pierdut viața pe DN1, după ce mașina în care se afla s-a ciocnit de un autocamion
KanalD.ro
Sfârșit tragic pentru o femeie din București. Și-a pierdut viața pe DN1, după ce mașina în care se afla s-a ciocnit de un autocamion

Politic

Nicușor Dan a chemat partidele la consultări pentru desemnarea noului premier. Dominic Fritz: „USR nu va susține un guvern din care face parte PSD”
LiveText
Politică 14:55
Nicușor Dan a chemat partidele la consultări pentru desemnarea noului premier. Dominic Fritz: „USR nu va susține un guvern din care face parte PSD”
Prima întalnire față în față dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan după eșecul guvernelor Tomac și Veștea. Ce i-a spus liderul PNL
Politică 14:26
Prima întalnire față în față dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan după eșecul guvernelor Tomac și Veștea. Ce i-a spus liderul PNL
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Noul „killer“ al Universității Craiova e deja în curtea clubului! A marcat de 18 ori în ultimul sezon
Fanatik.ro
Noul „killer“ al Universității Craiova e deja în curtea clubului! A marcat de 18 ori în ultimul sezon
Orașul care recunoaște oficial copacii ca ființe vii cu drepturi
Spotmedia.ro
Orașul care recunoaște oficial copacii ca ființe vii cu drepturi