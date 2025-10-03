Împreună cu DJ Pope, Nicole Cherry strălucește la unele dintre cele mai importante stații de radio și TV, printre care Los40 Colombia, Telemedellin, Rumba TV, Teleantioquia și La Mega Medellin, unde vorbește despre muzica sa, despre colaborări și despre pasiunea care o leagă de scena latino.

Nicole Cherry, primele apariții la radio și TV în Medellin

„Primele mele apariții în Medellin, la radio și TV, sunt absolut speciale. Povestim cu DJ Pope despre cum ne-am cunoscut și despre prietenia noastră, care a început încă de când el și J Balvin au venit în România cu «Tranquila». Muzica ne leagă și ne inspiră în continuare. Tot ce descopăr aici mă fascinează și mă inspiră. Medellin, Columbia, mulțumesc pentru energia ta incredibilă și pentru primirea caldă!”

Între timp, fanii o urmăresc cu sufletul la gură pe TikTok, prin vloguri, apariții speciale și sesiuni muzicale, nerăbdători să se bucure de muzica ei nouă și de energia inconfundabilă.

Artista își promovează muzica în Columbia

„De Ti Me Acuerdo” a fost cântată pentru prima dată pe scena de la Intencity la Craiova, unde cei doi artiști au bucurat publicul cu ritmurile latino energice ale piesei. Piesa a fost compusă de Juan David Lopera Rodriguez (Slay Fox) și produsă de Edwin Adrian Montes Henao (Naobtz), Jose David Rivera Mazo (Dj Pope).

Nicole Cherry a continuat seria ei de surprize cu „Quitarte To”. Piesa oferă vibrația ei caracteristică, combinând ritmuri captivante, melodii line și o energie irezistibilă. Din prima notă, melodia te atrage, făcându-te să vrei să dansezi, să cânti alături și să te pierzi în muzică.

Piesa a fost scrisă de Juan David Lopera Rodríguez (Slay Fox) și produsă de Edwin Adrián Montes Henao (Naobtz), doi creatori experimentați din industria muzicală latină, care au colaborat cu artiști precum DJ Pope, El Dago, Shant, 574 și alții, contribuind la succesul pieselor de top.

