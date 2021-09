Invitată în cadrul emisiunii „La Măruță”, de la Pro TV, artista a făcut declarații surprinzătoare despre relația ei și despre decizia de a deveni mamă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Eu de obicei am făcut ce m-a tăiat pe mine capul, n-am ascultat pe nimeni. Când îmi zicea cineva că de ce mă gândesc că o să rămân mereu cu Florin spuneam de ce să nu mă gândesc că o să rămân mereu cu Florin și dacă nu o să rămân, o să fiu la fel de fericită.

Când am decis să fac un copil a contat că am pe cine să mă bazez, pe Florin. Mi-am dorit acest copil, el are 31 de ani, el e bărbatul cu care vreau să rămân, sarcina a fost programată, mi-am dorit să am un copil săgetător. După ne-au luat emoțiilor, nu ne e teamă, cred că suntem prea tineri ca să conștientizăm ce ne așteaptă”, a declarat Nicole Cherry la emisiunea „La Măruță”.

Citeşte şi:

Vicepremierul Dan Barna şi cei cinci miniştri USR-PLUS și-au depus demisiile la Guvern

Descoperire despre varianta Delta. Când se poate lua mai repede

Descoperire despre varianta Delta. Când se poate lua mai repede

PARTENERI - GSP.RO Imagini dureroase de la înmormântarea lui Ivan Patzaichin. Fiica legendarului campion: „Tatăl meu a fost Ivan Inimă de Aur”

Playtech.ro BREAKING: S-a schimbat tot ce știam despre cazul morții mezzosopranei Maria Macsim Nicoară: „A fost...

Observatornews.ro O tânără de 19 ani, surprinsă sărind pe geam de la 9 metri, în încercarea disperată de a scăpa de traficanții de carne vie care au răpit-o, torturat-o și care intenționau să o vândă, în Turcia

HOROSCOP Horoscop 7 septembrie 2021. Gemenii se pot confrunta cu problemele create chiar de ei, într-un moment mai trist al vieții lor

Știrileprotv.ro Peste 480.000 de lire sterline, găsite în portbagajul unui bolid de lux care ieşea din România. Cum erau ascunși banii

Telekomsport Ţara, în stare de şoc. Vedeta unei generaţii a murit misterios. Ultimul mesaj, tulburător: "Creierul meu vreau să fie studiat"

PUBLICITATE Lensa dă startul programului RABLA LA OCHELARI de vedere 2021