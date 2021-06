Nicole Cherry, primele declarații despre nunta cu iubitul Florin. Când va avea loc evenimentul

Cântăreața a anunțat că, cel mai probabil, evenimentul va avea loc la anul.

„Nu ne-am căsătorit. Este un inel pe care tot de la Florin îl am, mi l-am dorit, e un inel simbolic, atât. Cel oficial nu a venit, dar nu ne grăbim pentru că nu trebuie să oficializăm nimic. E clar că pentru noi este oficial deja. Am făcut un copil dorit, nu a fost nimic întâmplător, am tot primit întrebarea asta.

Nu, nu a fost o întâmplare, noi ne-am dorit să avem un copil. Momentan… noi am așteptat să treacă pandemia pentru că ne-am dorit ca acest eveniment (nunta – n.r.) să se desfășoare într-un mod normal și să ne bucurăm de absolut toți oamenii pe care vrem să-i avem la evenimentele noastre. Probabil anul viitor vom face nunta. Nu vreau să grăbesc lucrurile”, a declara Nicole Cherry pentru ciao.ro.

Artista a mai adăugat că acum se bucură enorm de perioada pe care o trăiește. E însărcinată în luna a patra și în decembrie ar trebui să nască.

„Săptămâna viitoare fac 4 luni de sarcină. În greutate am luat un kilogram jumătate. În decembrie ar trebui să nasc. Săgetător aș vrea să fie, să vină la început de decembrie”, a mai spus ea pentru sursa precizată mai sus.

Cântăreața în vârstă de 22 de ani se iubește cu Florin Popa de câțiva ani, au o relație stabilă și locuiesc împreună. Vor deveni părinți pentru prima oară, Nicole Cherry e însărcinată cu fetiță.

