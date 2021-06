Nicole Cherry trăieşte de aproape trei ani o frumoasă poveste de dragoste alături de Florin Popa, 30 de ani. Cei doi locuiesc împreună, iar curând vor deveni părinți.

Într-o rochie roșie, mulată pe burtică, Nicole Cherry a postat pe Instagram o fotografie cu iubitul ei, alături de un mesaj emoționant, în care își anunța fanii că urmează să devină mămică.

„Lângă Florin am crescut și în brațele lui am devenit femeie. În ochii lui mi-am văzut tot viitorul și am simțit din prima clipă că e bărbatul care va da sens vieții mele. De câteva luni, trăiesc toate emoțiile si sentimentele la intensitate dublă, pentru că le împart cu o inimioară care bate în tandem cu inima mea. Pentru că din inimile noastre s-a mai născut încă una, am învățat ce e iubirea absolută. Te iubim pe tine cel mai mult. Semnat, mami și tati”, a transmis Nicole Cherry pe Instagram.

Tot astăzi, George Ghinea, tatăl vedetei, a declarat că își dorește tare mult să devină bunic, însă a anunțat că Nicole Cherry nu este însărcinată, pentru moment.

În aprilie 2020, artista a fost întrebată într-un interviu Libertatea când vrea să aibă copii. „În 2, 3 ani. Îmi doresc să fiu mamă tânără”.



