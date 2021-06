Nicole Cherry a anunțat sexul bebelușului. Artista este însărcinată cu primul copil

În urmă cu puțin timp, interpreta a făcut public sexul bebelușului ei.

Nicolle Cherry și Florin vor avea o fetiță, iar artista a anunțat asta, într-un mod inedit, pe contul de socializare.

„O sa avem o CIREȘICĂ”, a scris Nicole în dreptul imaginilor postate pe Facebook. Într-una dintre fotografii, artista își etalează mândră sarcina.

Vedeta a anunțat că va deveni mamă pe contul de socializare, unde a scris un mesaj emoționant despre perioada pe care o traversează.

„Lângă Florin am crescut și în brațele lui am devenit femeie. În ochii lui mi-am văzut tot viitorul și am simțit din prima clipă că e bărbatul care va da sens vieții mele. Prima imagine cu Nicole Cherry însărcinată.

Cum arată acum. „Nu a observat nimeni, că m-am îmbrăcat larg. De câteva luni, trăiesc toate emoțiile și sentimentele la intensitate dublă, pentru că le împart cu o inimioară care bate în tandem cu inima mea.

Pentru că din inimile noastre s-a mai născut încă una, am învățat ce e iubirea absolută. Te iubim pe tine cel mai mult. Semnat, mami și tati”, a transmis Nicole Cherry pe Instagram.

