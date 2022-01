Proaspăta mămică a renunțat la părul lung și s-a tuns scurt, până deasupra umerilor. Noul look al cântăreței a fost foarte apreciat de fanii acesteia, iar ea s-a bucurat că rezultatul a fost unul spectaculos. Nicole Cherry, în vârstă de 23 de ani, și-a luat inima în dinți și a lăsat hairstylist-ul să-i taie părul.

„2022 vine cu multe schimbări. New hair, new me. Da, da s-a dus. E real ce se întâmplă aici. Nu este perucă. Am avut ceva tupeu astăzi. (…) Vă mulțumesc! Mă bucur că vă place noul look”, a spus Nicole Cherry pe una dintre rețelele de socializare.

După ce a postat fotografiile cu noul look, artista a primit foarte multe complimente din partea fanilor și s-a bucurat că noua ei tunsoare a fost pe placul lor.

În luna februarie ea va lansa o nouă piesă și a anunțat că pregătește o mulțime de surprize pentru fanii săi în acest an. Din cauza faptului că are un mare ajutor din partea mamei sale, artista reușește să se ocupe și de cariera sa.

Nicole Cherry este ajutată de mama ei cu îngrijirea Anastasiei

Atunci când artista are treabă, mama ei este cea care are grijă de fiica ei, Anastasia. Nicole Cherry încearcă să se împartă între carieră și familie, iar momentan toate lucrurile ies așa cum și-a dorit.

„Mama stă cu Anastasia. Doamne ajută că o am pe mama, pentru că așa mai reușesc și eu să îmi fac treaba. Anul acesta vin multe surprize din partea mea. Anastasia e singurul copil pe care tata a acceptat să-l ia în brațe când e extrem de mic. Nici măcar pe Amira, nepoata mea, nu a luat-o, dar pe Anastasia a luat-o, pentru că nu a avut încotro, nu de alta”, a declarat în urmă cu câteva zile Nicole Cherry în emisiunea „La Măruță”.



