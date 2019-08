De Denisa Macovei,

Foarte tinerii Ștefana și Max (n-au nici 20 de ani), cei care au furnizat imaginile pentru videoclipul lui Shift și Nicole Cherry, au făcut înconjurul lumii într-un singur an. Stewardesă de meserie, Ștefana Suciu și-a propus să îmbine utilul cu plăcutul și să facă bani din călătoriile ei. Așa că a decis ca, alături de iubit, timp de un an să nu facă nimic altceva decât să călătorească și să le arate oamenilor locuri cât mai interesante. Aceste imagini au ajuns și la Shift și Nicole, care le-au considerat mai mult decât potrivite pentru videoclip. Chiar și Criss Blaziny, cel care s-a ocupat de regia clipului „Aloe Vera”, a fost fascinat de locurile pe care le-au vizitat cei doi tineri, considerând că reprezintă tot ce are nevoie acest clip pentru a avea impactul vizual dorit.

Cariera ascunde un dezastru ecologic

Singurul loc unde au filmat Nicole Cherry și Shift pentru videoclip a fost aici, în România, mai precis la Hârșova, la o carieră de piatră abandonată. Deși locul pare desprins de poveste și oferă un peisaj mirific, ascunde un dezastru ecologic. Autoritățile dobrogene susțin că din cauza exploatării abuzive, terenul s-a degradat aproape complet. Asta nu se vede însă în videoclip, care a ieșit perfect și a reușit să strângă, la scurt timp de la lansare, câteva milioane de vizualizări pe YouTube.

