Nicole Cherry și soțul ei formează un cuplu din anul 2018. De șase ani sunt alături unul de celălalt la bine și la greu și s-au susținut necondiționat.

Nicole Cherry a transmis un mesaj emoționant în ziua în care ea și Florin împlinesc șase ani de relație.

„La mulți ani nouă, iubirea mea!❤️ Îți mulțumesc pentru tot ce faci pentru noi și pentru că mă inspiri să fiu cea mai bună versiune a mea”, a transmis Nicole Cherry pe rețelele de socializare.

Nicole Cherry și soțul ei se pregătesc de nuntă

Inițial, totul trebuia să aibă loc în Italia, dar, ulterior, Nicole Cherry s-a răzgândit și a decis să organizeze nunta în România.

Cum se menține Nicole în formă

Nicole Cherry, în vârstă de 25 de ani, a fost întotdeauna preocupată de felul în care arată, iar după ce a născut, artista a luat măsuri imediat, pentru a reveni la forma de dinainte de sarcină.

Nicole Cherry are o înălțime ușor sub medie, de 1,55-1,56 m, drept urmare, trebuie să fie extrem de atentă la siluetă și la ținutele pe care le poartă. Invitată la Fresh by Unica, artista a spus ce face în prezent pentru a se menține în formă.

„În ultimul timp am apelat destul de mult la fasting, recunosc. Am descoperit recent că este și sănătos, culmea. Nu țin neapărat cont de ore, dar încerc să mănânc după ora 13-14 și, de obicei, nu mănânc foarte târziu, deci sunt destule ore încât să mă mențin în formă. În general, carbohidrații nu-mi fac bine, recunosc. Și îmi plac foarte mult.

Carbohidrații, brânzeturile, brânză cu pâine și pâine cu brânză. Delicios, absolut delicios. Dar ce să facem…”, a spus Nicole Cherry, la Fresh by Unica. Cântăreața nu face excese nici când vine vorba de îngrijirea tenului și a părului. „Câteodată este extrem de complexă, câteodată nu e nimic. Depinde foarte mult de cât de obosită sunt. Cred că îmi place foarte mult crema de ochi, în primul rând, o cremă hidratantă și, bineînțeles, SPF-ul. Astea trei încerc să nu dispară din rutina mea”, a spus artista, pentru Unica.ro.

