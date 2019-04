Nicoleta a explica la „Xtra Night Show” cum a fost încătuşată și condamnată la închisoare cu suspendare, în Marea Britanie.

„Nu ştiam că am permisul suspendat. Eu m-am mutat la altă adresă şi nu mi-am schimbat şi adresa de la maşină. Ei practic mi-au suspendat permisul pe motiv pe viteză, am tot adunat puncte şi nu am ştiut. Aveam deja patru luni de suspendare când m-au oprit. Depăşisem cu 15 mile ceva de genul, viteza locală. Pe mine m-au oprit, mi-au verificat, eu aveam permisul şi au văzut, m-au anunţat, eu nu ştiam. Mi-au luat maşina, mi-au pus cătuşele, m-au urcat în maşina Poliţiei, parcă omorâsem pe cineva. M-au trimis în instanţă şi mi-au dat 150 de ore în folosul comunităţii, plus o amendă de 1500 de lire. Le-am făcut pe toate. Trebuia să merg o dată pe săptămână şi să semnez. Într-o zi vopseai garduri pe stadioane, într-o zi făceai curat în cimitir. Am avut şi zile în care am mers de la multe ori. A fost o experienţă, ce pot să zic”, a spus Nicoleta Dragne la Antena 1.

Recent, Ispita Nicoleta Dragne și Mirela Baniaș, fosta iubită a lui Ionuț Gojman au intrat în conflict, după ce blonda a declarat că fosta concurentă face bani de pe seama internauţilor cu o dietă periculoasă şi luată de pe internet.

