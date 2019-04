„Eu am făcut un live, eram cu Mircea ieri, vorbeam despre un stil de viaţă sănătos. Şi am făcut referire la acea dietă minune pe care o vinde, acea minune ieftină de pe Google, care este peste tot pe Instagram-ul meu. Domnişoara Mirela, după emisiune a slăbit. A fost părăsită, a suferit, ca oricare… a slăbit. S-a gândit apoi să facă ceva bani din chestia asta. A intrat pe Google, a luat o reţetă de acolo, a făcut un site unde a pus-o (…) Iniţial a spus că a fost creată de ea, apoi am atins acest subiect şi că putea măcar să meargă la un nutriţionist. Apoi, a spus că a fost la nutriţionist şi că i-a făcut o dietă personalizată… Apoi, a spus că i-a făcut o dietă care se potriveşte tuturor tipurilor de persoane. Eu vreau să-mi arătaţi un nutriţionist care face astfel de reţete”, a spus ispita Nicoleta, în platoul emisiunii „Agenţia VIP”.

Ispita Nicoleta acuză că este o reţetă de pe Google şi că i-au trimis-o foarte multe persoane. „Am primit foarte multe mesaje de la fete care mi-au spus că au ţinut-o şi le-a fost rău, că au avut stări de vomă”, a mai precizat ispita Nicoleta.

În cadrul emisiunii, Cristi Brancu i-a spus Nicoletei ce a răspuns Mirela Banias. „Nu, nici vorbă! Nu comentez. Nu pot să mă cobor la ea (n.r. Nicoleta Dragne) Pentru mine nu există asemenea oameni care mă urmăresc şi din două în două luni urmează scandal. Eu sincer nu o am la urmăritori. Pentru mine e 0″, a spus Mirela Banias.

„Dacă eu nu exist, de ce mi s-au dedicat atâtea story-uri azi? Sunt foarte multe despre mine, inclusiv poza mea. M-a postat aşa… cred că sunt drăguţă şi îi place”, a răspuns Nicoleta Dragne, în platoul emisiunii „Agenţia VIP”.

