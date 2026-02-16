Nicoleta Luciu, una dintre cele mai cunoscute și apreciate femei din showbizul românesc, a făcut recent confesiuni tulburătoare despre cele mai grele momente din viața sa. Vedeta, în vârstă de 45 de ani, și-a deschis sufletul și a vorbit cu sinceritate despre două pierderi care au marcat-o profund: două sarcini pierdute și depresia care a urmat.

Deși astăzi se declară o femeie împlinită și recunoscătoare pentru familia sa, Nicoleta Luciu a trecut prin episoade extrem de dureroase, pe care le-a trăit în tăcere mult timp. Pierderea celor două sarcini a fost o traumă greu de depășit, iar impactul emoțional a fost unul puternic, ducând la o perioadă de depresie profundă.

„Prima sarcină când am pierdut-o, am făcut depresie. Am plâns foarte mult. Aveam copii acasă de care trebuia să am grijă, dar mai aveam momente când mă duceam în baie și plângeam înăbușit, în prosop, să nu mă audă nimeni. Erau mama, soacra mea, bărbatul meu, când venea în weekenduri… Și când știam că toată lumea s-a culcat, mă duceam să fac duș. Atâta plângeam, în duș, atunci a fost greu. Pe urmă am rămas din nou însărcinată, m-am bucurat tare mult, nu i-am zis soțului. Aveam nouă sau 10 săptămâni și s-a oprit. Era transpirată ginecologa și zice: «Nu mai are activitate cardiacă».

Mi-a făcut antestezie generală și înainte să adorm total, am zis «data viitoare când o să mă pui aici, o să fac tripleți». Dorințele se îndeplinesc nu atunci când ești cu îndârjire, ci când o spui ca un copil. Momentele acelea, înainte să adorm total, a fost o conexiune cu Universul. A fost ca o rugăciune. Și s-a întâmplat!”, a povestit Nicoleta Luciu.

O familie numeroasă, dar cu dorințe neîmplinite

Pe plan personal, Nicoleta Luciu este căsătorită din anul 2021 cu Zsolt Csergo, în vârstă de 50 de ani. Cei doi au împreună patru copii: Zsolt și tripleții Karol, Kim și Kevin, care reprezintă centrul universului lor.

Chiar dacă viața a binecuvântat-o cu o familie numeroasă, vedeta mărturisește că și-ar fi dorit și mai mulți copii. Dorința de a avea o familie extinsă a fost mereu prezentă în sufletul său, iar pierderile suferite au lăsat urme adânci. „Mi s-a părut așa că am reînviat. În sensul că lucrul ăsta l-am făcut toată viața mea și, la un moment dat, am stopat totul că să merg să îmi cresc copiii. Pentru că asta mi-am dorit foarte mult, o familie numeroasă. Păcat că n-a fost mai numeroasă!”, a transmis Nicoleta Luciu pentru Știrile Antena Stars.

Copiii, vindecarea sufletului

În ciuda traumelor, Nicoleta Luciu spune că puterea de a merge mai departe a venit din iubirea pentru copiii săi și din sprijinul soțului ei. Astăzi, vedeta este recunoscătoare pentru tot ceea ce are și consideră că familia sa este cea mai mare realizare a vieții.

„În tinerețe îmi doream mai mulți copii, dar doar cu patru am rămas. Dar sunt patru exemplare extrem de frumoase și cu care mă mândresc și eu, și tatăl lor. Avem o familie minunată, împlinită, cu multă zarvă”, a mai spus Nicoleta Luciu.

