Fosta actriță din telenovelele de pe Acasă TV, printre care „Aniela”, „Regina”, „Inimă de țigan” și „Lacrimi de iubire”, a dezvăluit că și-a dorit foarte mult să aibă un soț care vorbește ungurește, deoarece i-a plăcut această limbă încă de când a auzit-o prima dată.

Mai mult decât atât, Nicoleta Luciu a precizat că toți copiii ei vorbesc trei limbi: ungară, română și engleză. Însă a pus o regulă strictă, care trebuie respectată de toată lumea: în casă se vorbește doar limba română!

„Ăsta a fost visul meu, să mă mărit catolic. Nu știu cum, universul s-a concentrat asupra mea, de parcă mi-am dorit foarte mult un bărbat ungur. Mi-a plăcut foarte mult limba maghiară când am auzit-o în trecut. M-am îndrăgostit foarte tare de limba asta și uite că mi-a dat Dumnezeu un bărbat ungur. Copiii fac școala în limba maghiară, singura care vorbește româna sunt eu. Acasă vorbesc limba română, doar când au evenimente cu taică-su vorbesc limba maghiară. Acasă vorbim limba română, să aud, să pot corecta”, a spus Nicoleta Luciu în fața lui Teo Trandafir, prezentatoare la Kanal D.

Fosta actriță de telenovele a mai dezvăluit în podcastul de pe YouTube și că multă lume i-a recomandat să meargă cu Zsolt, fiul ei cel mare, la logoped, deoarece a început să vorbească abia când avea trei ani și jumătate.

„Zsolt, care era foarte simpatic, nu și-a dat drumul la vorbă… Crescând cu trei limbi, ziceau: «Mergi cu el la logoped, are trei ani și jumătate și nu vorbește fraze întregi cum trebuie, doar cuvinte. Chinui copilul cu atâtea limbi». După trei ani și jumătate, când și-a dat drumul în toate limbile, știi cum vorbea? Rupere! Cu taică-su maghiară, cu soacră-mea maghiară, cu mine română, la școală engleză”, a adăugat Nicoleta Luciu.

