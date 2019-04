„Nu mă gândeam că voi ajunge până aici. În prima zi eram foarte speriată, panicată, nu știam cum să abordez traseele, dar se pare că am ajuns să mă îndragostesc de ele. Să vină mai repede ziua să intru pe traseu.

Mă bucur foarte mult că am ajuns până aici, am muncit foarte mult ca să îmi păstrez locul în această echipă. M-am îndragostit prea tare de acest loc și mi-a plăcut prea mult și chiar nu am ajuns niciodată la acel moment să spun că nu mai pot sau că îmi este dor de familie. M-am acomodat foarte bine și sper să rămân cât mai mult aici”, a spus Nicoleta Luncă la Kanal D.

După ce Iuliana Aradi a părăsit competiția Exatlon, colegii săi au vorbit despre această eliminare. „Știam că este dificil un duel, dar nu mă gândeam că este atât de dureros. Am încercat să fiu cât mai calmă, să nu mă gândesc că sunt la duel cu o colegă din echipa mea. Cred că acest lucru m-ar fi moleșit și mai mult. Nu m-am gândit că voi ajunge la duel cu Iulia. Dar se pare că jocul te surprinde”, a dezvăluit Nicoleta Luncă la scurt timp după ce a învins în duelul cu Iuliana Aradi.

