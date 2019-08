De Andreea Romaniuc Archip,

Nicoleta Nucă a locuit ceva vreme în Italia

Cântăreața este acum vorbitoare de italiană, ca urmare a anilor petrecuți în „Cizmă”: „Am plecat prima oară în Italia pe la 11 ani, am stat acolo 3 ani, după care am revenit la Chișinău. Apoi, am stat 4 ani și după aceea iar am plecat. Tatăl meu a fost diplomat de profesie”.

Nicoleta Nucă nu a făcut meditații pentru a acumula cunoștințele necesare pentru a putea comunica, ci a avut noroc să se familiarizeze cu italiana chiar la ea acasă.

„Am învățat pe parcurs, într-adevăr, mă mai ajutau cât de cât și profesorii pe care îi aveam la școală. Dar, pe lânga asta, o perioadă a stat la noi o domnișoară, studentă în Italia, pe care ne-am oferit să o cazăm. Ea era de foarte mulți ani acolo și m-a ajutat la gramatică, la ortografie. Era moldoveancă, dar stătea în Italia de mulți ani. M-a susținut unde nu reușeam să înțeleg de la profesorii de la școală, vorbitori de italiană”, a povestit, pentru Libertatea, Nicoleta Nucă.

Cântăreața a asimilat destul de repede regulile gramaticale și și-a format un vocabular destul de generos. Acum… „pentru mine italiana e, cumva, a doua limbă, o vorbesc foarte bine, nu am accent și scriu foarte bine. Adevărul este că iubesc țara și cultura italienilor”, a încheiat ea.

