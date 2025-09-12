Unforgettable Festival 2025 și-a deschis porțile pe 11 septembrie, transformând Piața Constituției din București în cel mai mare amfiteatru cultural din România. Mii de oameni au înfruntat vremea capricioasă pentru a fi alături de artiștii lor preferați și pentru a trăi o seară în care muzica a fost mai puternică decât ploaia.

Nikos Vertis, spectacol pe ploaie la Unforgettable Festival 2025

Momentul central al primei seri i-a aparținut lui Nikos Vertis, care a oferit un concert plin de emoție și energie. Cu vocea și carisma care l-au consacrat, Vertis a reușit să creeze o conexiune specială cu publicul, cântând hituri cunoscute și piese care au adus bucurie fanilor săi din România.

Atmosfera a atins punctul culminant atunci când artistul a invitat-o pe Andra pe scenă pentru a interpreta împreună „Aseară ți-am luat cercei”. Dacă artiștii au adus spectacolul pe scenă, adevăratul erou al serii a fost publicul, care a rămas pe poziții în ciuda vremii nefavorabile.

Următoarele două zile promit spectacole de excepție, cu artiști precum Andrea Bocelli, Gheorghe Zamfir, José Carreras, Katherine Jenkins, Loreen, Subcarpați Symphonic și mulți alții.

Vedeta care a apărut în culise cu Nikos Vertis

După concert, în culise cu Nikos Vertis a apărut Iuliana Tudor. Ea e și cea care prezintă Unforgettable Festival 2025 alături de Mihai Morar. Îmbrăcată într-o rochie roz, foarte elegantă, Iuliana Tudor i-a strâns mâinile artistului în semn de mulțumire.

Cei doi au stat câteva minute de vorbă în culise. „Vreau să îți spun că ești un adevărat artist. Am fost impresionată de ce ai făcut”, i-a zis prezentatoarea artistului.

Pe Facebook, Iuliana Tudor a și lăudat prima zi de Unforgettable Festival 2025: „Un moment de poveste la Unforgettable Festival 2025! Pentru prima dată la București, Nikos Vertis a urcat pe scena unui mare festival în România, aici în Piața Constituției și a adus publicului magia și emoția muzicii sale.

Cu vocea lui inconfundabilă și cu energia pe care doar un artist de talia lui o poate transmite, Nikos Vertis a făcut ca prima seară a festivalului să fie una de neuitat.

Iar apariția minunatei Andra ca invitat special a transformat seara într-o experiență unică – un duet care a emoționat și a ridicat publicul în picioare. Mulțumim, Nikos Vertis, pentru că ne-ai dăruit atâta frumusețe muzicală! Un moment cu adevărat… Unforgettable”.

