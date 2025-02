Cu toate că până în momentul de față, JO nu s-a gândit prea intens la ideea de a avea un copil, ci s-a focusat pe carieră, vacanțe și timp alături de prieteni, de câteva luni, mai precis de când Anca Dinicu l-a adus pe lume pe fiul ei, Radu, gândul de a deveni și ea mamă încolțește din ce în ce mai des.

„Le-a ieșit un copil foarte bun”

„Mi-am luat rolul de mătușă în serios. Am fost pe la nepoțelul meu. Îl iubesc foarte mult. Este extraordinar de frumos. Are cel mai frumos nas din lume. Am zic că o să moară de invidie toate fetele care își operează nasul sau care vor să-și opereze nasul. Este o minune de copil. Extraordinar de frumos. Și este foarte cuminte. Este extraordinar de cuminte. Chiar i-am zis Ancăi că dacă mi-ar putea promite cineva că dacă fac mâine un copil iese așa cuminte, mâine l-aș face”, ne-a povestit JO, completând că nu își poate explica și cum Radu este un copil atât de cuminte, în condițiile în care părinții lui nu sunt printre cei mai liniștiți.

„Pare așa de blând și de cuminte. Eu nu înțeleg de unde a ieșit așa de cuminte că ea e o zvăpăiată, nebună, nici el nu este cel mai liniștit băiat, dar le-a ieșit un copil foarte, foarte bun”.

Ideea de a deveni mamă este completată și că are din ce în ce mai multe exemple prin preajmă, inclusiv pe cea mai bună prietenă a ei. „Nu este primul nepot. Mai am prietene foarte bune care au născut. Prietena mea cea mai bună are doi copii, colega mea de bancă. Eu nu știu ce fac, stau degeaba. Îmi doresc să am copii. Eu am crescut într-o familie numeroasă și suntem o familie unită. Mie îmi place genul ăsta de viață de familie, dar trebuie să ai și cu cine să întemeiezi o familie până la urmă, iar eu dacă am fost foarte prinsă în toate lucrurile profesionale și mi-am dezvoltat cariera, nu m-am gândit foarte mult la chestia asta”, a spus amuzată artista.

Cu toate că a împlinit 30 de ani, vârstă la care multe femei sunt întrebate când au de gând să se căsătorească și să aibă copii, JO declară că ea nu a simțit niciodată presiunea societății. Cu atât mai mult din partea familiei. Din contră, are toată susținerea părinților și merge pe premisa că în viață, toate se întâmplă la timpul lor.

„Pot să zic că toate se întâmplă la timpul lor. Nu simt nicio presiune, din contră. Părinții mei sunt foarte deschiși. Bunica mea îmi mai zice din când în când că vrea și ea strănepoți, dar părinții mei mi-au spus că eu știu cel mai bine”, a mai povestit artista pentru Libertatea.

Până la copil, JO se bucură de timp liber și se focusează pe carieră

Își dorește o familie numeroasă, asemenea celei în care a crescut, dar nici nu forțează lucrurile. Cu atât mai mult cu cât se bucură de viață, de momentele frumoase care se petrec și se focusează pe carieră. Întoarsă de curând din vacanță, JO declară că în următoarele luni abia mai are timp să respire.

„Am stat cu cap la soare în așa fel încât să nu mă ard. M-am și bronzat un pic înainte să plec, ca să pot sta la soare, pentru că am tenul extraordinar de alb, am pielea foarte albă și mă ard imediat. Deci cumva a fost totul cu cap anul acesta. Mai mult decât atât, a fost și cea mai lungă vacanță a mea de până acum. Am stat o lună”, ne-a povestit JO, completând că această pauză a fost de bun augur, căci acum are agenda plină.

„M-am deconectat foarte repede, trebuie să recunosc. Nu am avut nevoie de timp de adaptare, de nimic. Poate în prima săptămână mi-a fost un pic mai greu cu fusul orar, dar de ataptat m-am adaptat foarte repede și bine. Îmi place foarte mult și mă simt foarte bine în țările astea calde. Pot spune că mi-a fost greu să mă readaptez, aici, acasă. Când m-am întors, după atâta timp de stat și de relaxat mi-a fost un pic greu să îmi reintru în treburi pentru că am avut foarte multe chestii de făcut. Oricum începutul de an este mult și greu pentru toată lumea. Eu l-am început cu o pauză, dar mereu fac asta la început de an pentru că este perioada în care nu prea avem concerte, e perioada în care putem să ne ocupăm de alte chestii. Am lăsat cu liniuță toate lucrurile care erau de făcut în lipsa mea pentru că, deși nu am fost fizic, lucrurile pentru proiect s-au întâmplat în continuare, iar eu am fost în contact pe telefoane și mail-uri. Vacanță-vacanță, dar totuși am și muncit”, a mărturisit artista pentru Libertatea.

Părinții o ajută în carieră

Din fericire, JO ar putea oricând să îmbine cu ușurință viața profesională cu cea personală, căci are susținere din partea familiei pe toate planurile. Deocamdată profită de mama ei doar pe partea profesională, bazându-se pe ea atunci când vine vorba de contracte, de partea de contabilitate de la ea de la firmă, dar și alte lucruri de natură economică.

„Chiar și eu am fost țepuită. Cred că treaba asta vine odată cu experiența. În momentul în care te arzi trebuie să înveți. Chiar de curând a venit mama pe la mine de mai multe ori ca să îmi explice niște chestii, fix în direcția asta. Eu am și foarte mare noroc pentru că îi am pe ai mei aproape care știu foarte bine cu ce se mănâncă toată treaba asta și ce înseamnă birocrație și se ocupă ea. Nu am mai mare încredere pe Pământul ăsta decât în ea, deci cumva am acest noroc. Dar trebuie să le știu și eu, trebuie să le învăț. Așa că ușor-ușor, am început și eu să le cam prind pe toate și să înțeleg cam despre ce este vorba. Nu mă mai fraierește nimeni. Îmi citesc foarte atent contractele”, a mai spus JO pentru Libertatea.

