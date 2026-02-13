De curând, pe Instagram, Georgiana Lobonț și-a deschis porțile locuinței de lux din Cluj, oferind fanilor o privire atât asupra designului elegant al penthouse-ului său, cât și a rutinei sale zilnice. Artista, alături de soțul ei, Rareș Ciciovan, a investit într-un spațiu sofisticat, perfect adaptat stilului lor de viață.

Casă modernă, amenajată cu ajutorul designerului

După ce s-au mutat în Cluj în 2025, Georgiana și Rareș au ales să se stabilească într-un penthouse modern, situat într-o zonă exclusivistă. Decizia de a se muta a fost influențată de proximitatea evenimentelor muzicale din regiune.

„Ne doream să fim mai aproape de evenimente și să avem un spațiu care să ne reprezinte”, a declarat Georgiana Lobonț într-un interviu pentru click.ro. Cu ajutorul unui designer de interior, locuința a fost transformată într-un sanctuar minimalist, dotat cu mobilier de lux și electrocasnice de ultimă generație. Artista a împărtășit pe Instagram noi imagini din locuință, dezvăluind detalii precum culorile neutre, accentele rafinate și terasa spectaculoasă

O zi în viața Georgianei Lobonț

Abia întoarsă dintr-un turneu în Statele Unite, Georgiana Lobonț a povestit cum fusul orar i-a dat planurile peste cap. Însă chiar și la ora 4 dimineața artista a găsit energia necesară pentru a se dedica familiei.

„M-am trezit la 4.00 și m-am apucat direct să fac o supică de găină, preferata copiilor, așa ca la mama acasă”, a spus ea într-un video postat pe Instagram. După ce a pregătit masa, Georgiana a trezit copiii, Eduard și Irina, și i-a invitat pe terasa penthouse-ului pentru a admira răsăritul.

„Ne-am trezit copilașii, i-am scos pe balcon să vadă răsăritul pentru că era superb”, a adăugat vedeta. După momentul special petrecut în familie, rutina a continuat cu micul dejun, pregătirea pentru școală și activități zilnice.

„Eu le pregătesc masa, tati le pregătește mâncarea pentru școală, îi fac părul Irinucăi, stau de vorbă cu ei, ne iubim, ne pupăm, apoi tati îi duce la școală. A fost o dimineață perfectă!”, a împărtășit Georgiana Lobonț, subliniind echilibrul pe care îl menține între viața de familie și carieră.

