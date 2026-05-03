Noi imagini din gospodăria lui Dragoș Bucur și a Danei Nălbaru. Cum arată viața lor la țară

Dragoș Bucur și-a surprins fanii cu o apariție inedită de 1 Mai, alegând să petreacă ziua în gospodăria familiei din județul Argeș, departe de agitația orașului. Actorul a încercat să tundă o oaie, iar momentul a fost filmat și postat pe rețelele de socializare, stârnind reacții pe măsură.

În videoclip, prezentatorul TV a arătat întreaga experiență, nu tocmai reușită, dar plină de umor. „Cum să nu tunzi oi. Mic îndrumar pentru orășenii care visează să își ia un mic teren și să crească oi. Nu mă las, încarc bateriile și revin mâine cu continuarea!”, a scris el. Internauții au reacționat imediat, cu comentarii amuzante și ironice, dar și încurajări pentru „prima încercare”.

Nici Dana Nălbaru nu a rămas indiferentă la rezultatul obținut de soțul ei. Artista a comentat cu umor: „Doamne ferește în ce hal a tuns-o. Ți s-a zis uneori maestre, nu? Doamne ferește, săracul animal”.

Răspunsul lui Dragoș Bucur a fost pe măsură: „Mă mai gândesc dacă punem filmulețul ăsta pe online”, semn că întreaga situație a fost tratată cu autoironie.

O viață simplă, dar asumată

De aproximativ doi ani, Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au ales să lase în urmă viața din București și să se mute la țară, într-un sat din județul Argeș, alături de cei trei copii ai lor.

Noua lor viață este una complet diferită, axată pe liniște, natură și activități gospodărești. Cei doi se ocupă de grădină, livadă și de animalele pe care le cresc, împărtășind frecvent aceste momente cu urmăritorii lor.

Gospodăria familiei include mai multe animale, printre care cai și albine, dar și un purceluș salvat, pe nume Betty, care a devenit rapid unul dintre membrii preferați ai familiei.

„Vreau să vă prezint pe cineva. Este vorba despre Betty, cel mai nou membru al familiei noastre și cadoul pe care Dana l-a primit de ziua ei”, povestea Dragoș Bucur.

Împreună de peste 20 de ani și căsătoriți din 2005, Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au construit nu doar o familie, ci și un stil de viață diferit, bazat pe autenticitate. Cu trei copii – Sofia, Kadri și Roxana – cei doi demonstrează că fericirea poate fi găsită și departe de lumina reflectoarelor, în mijlocul naturii și al lucrurilor simple.