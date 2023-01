Filmele favorite anul acesta sunt „The Banhees of Inisherin”, „Everything Everywhere All at Once” și filmul „Cate Blanchett Tár”.

Filmul de război în limba germană de la Netflix, All Quiet on the Western Front, a depășit totuși favoriții fiind cel mai nominalizat film.

„Este un privilegiu incredibil să fii recunoscut de BAFTA și să primești o nominalizare pentru Fire of Love. Filmările și moștenirea lui Katia și Maurice Kraffts au fost surse de inspirație profundă și mă simt atât de onorat și recunoscător că le-am spus povestea.

A fost o muncă de dragoste să realizez acest film într-un mod atât de colaborativ cu echipa mea minunată, deoarece am privit întotdeauna în Krafft drept Steaua Nordului. Sunt atât de fericit că bucuria și uimirea pe care le-am avut făcând Fire of Love au rezonat”, a declarat Sara Dosa, regizoarea aclamatului documentar al National Geographic Fire of Love.

Lista completă a nominalizaților, potrivit theguardian.com.

Cel mai bun film

Toată liniștea pe frontul de vest

Banshees din Inisherin

Elvis

Gudron

Cel mai bun film britanic

Dupa soare

Banshees din Inisherin

Brian și Charles

Imperiul Luminii

Mult succes, Leo Grande

Viaţă

Matilda the Musical de Roald Dahl

Vezi cum funcționează

Înotătorii

Cel mai bun debut al unui scriitor, regizor sau producător britanic

Aftersun – Charlotte Wells (scenarist/regizor)

Blue Jean – Georgia Oakley (scenarist/regizor), Hélène Sifre (producător)

Electric Malady – Marie Lidén (regizor)

Noroc pentru tine, Leo Grande – Katy Brand (scriitoare)

Rebellion– Maia Kenworthy (regizor)

Cel mai bun film nu în limba engleză

Toată liniște pe frontul de vest

Argentina, 1985

Corsaj

Decizia de a pleca

Fata liniștită

Cel mai bun documentar

Tot Ce Respiră

Toată frumusețea și vărsarea de sânge

Focul Iubirii

Moonage Daydream

Navalny

Cel mai bun film de animație

Pinocchio al lui Guillermo del Toro

Marcel -scoica cu pantofi

Puss In Boots: Ultima dorință

Devenind Roșu

Cel mai bun regizor

Edward Berger – Tot liniștit pe frontul de vest

Martin McDonagh – Banshees of Inisherin

Park Chan-wook – Decizia de a pleca

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All once

Todd Field – Tár

Gina Prince-Bythewood – Regele Femeia

Cel mai bun scenariu original

Martin McDonagh – Banshees of Inisherin

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All once

Tony Kushner, Steven Spielberg –The Fabelmans

Todd Field – Tár

Ruben Östlund –Triunghiul tristeții

Cel mai bun scenariu adaptat

Edward Berger, Lesley Paterson, Ian Stokell – Tot liniștit pe frontul de vest

Kazuo Ishiguro – Living

Colm Bairéad – Fata liniștită

Rebecca Lenkiewicz –A spus ea

Samuel D Hunter –The Whale

Cea mai bună actriță

Cate Blanchett – Tár

Viola Davis – Regele femeii

Danielle Deadwyler –Till

Ana de Armas –Blondă

Emma Thompson – Noroc pentru tine, Leo Grande

Michelle Yeoh – Everything Everywhere All Once

Cel mai bun actor

Austin Butler – Elvis

Colin Farrell – Banshees of Inisherin

Brendan Fraser – Balena

Daryl McCormack – Noroc pentru tine, Leo Grande

Paul Mescal – După soare

Bill Nighy – Living

Cea mai bună actriță în rol secundar

Angela Bassett –Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau – Balena

Kerry Condon – Banshees of Inisherin

Dolly de Leon – Triunghiul tristeții

Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All Once

Carey Mulligan – A spus ea

Cel mai bun actor în rol secundar

Brendan Gleeson – Banshees of Inisherin

Barry Keoghan – Banshees of Inisherin

Ke Huy Quan – Totul, peste tot, o dată

Eddie Redmayne -The Good Nurse

Albrecht Schuch – Toată liniștea pe frontul de vest

Michael Ward – Imperiul Luminii

Cea mai bună partitură originală

Toată liniște pe frontul de vest

Babilonul

Banshees din Inisherin

Totul Peste tot Odată

Pinocchio al lui Guillermo Del Toro

Cel mai bun casting

Dupa soare

Toată liniște pe frontul de vest

Elvis

Totul Peste tot Odată

Triunghiul tristeții

Cea mai bună fotografie

Toată liniște pe frontul de vest

Batmanul

Elvis

Imperiul Luminii

Top Gun: Maverick

Cea mai bună editare

Toată liniște pe frontul de vest

Banshees din Inisherin

Elvis

Totul Peste tot Odată

Top Gun: Maverick

Cel mai bun design de producție

Toată liniște pe frontul de vest

Babilonul

Batmanul

Elvis

Pinocchio al lui Guillermo Del Toro

Cel mai bun design de costume

Toată liniște pe frontul de vest

Amsterdam

Babilonul

Elvis

Doamna Harris merge la Paris

Cel mai bun machiaj și păr

Toată liniștea pe frontul de vest

Batmanul

Elvis

Matilda the Musical de Roald Dahl

Balena

Cel mai bun sunet

Toată liniște pe frontul de vest

Avatar: Calea apei

Elvis

Gudron

Top Gun: Maverick

Cele mai bune efecte vizuale speciale

Toată liniște pe frontul de vest

Avatar: Calea apei

Batmanul

Totul Peste tot Odată

Top Gun: Maverick

Cel mai bun scurtmetraj de animație britanic

Băiatul, Cârtița, Vulpea și Calul

Cea din mijloc

Muntele tău așteaptă

Cel mai bun scurtmetraj britanic

Balada lui Olive Morris

Bazigaga

Fata cu autobuzul

Un Drifting Up

Un rămas bun irlandez

Premiul EE Rising Star (votat de public)

Aimee Lou Wood

Daryl McCormack

Emma Mackey

Naomi Ackie

Sheila Atim



