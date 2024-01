Anunțul nominalizărilor poate fi urmărit live astăzi pe site-ul oficial al Academiei Americane de Film sau pe contul de YouTube al acesteia.

Cine anunţă nominalizările la Oscar

Nominalizările vor fi anunțate în timpul unei transmisiuni în direct care va fi găzduită de actorii Zazie Beetz și Jack Quaid, în Los Angeles.

Numele filmele, actorii, regizorii și scenariștii aflați în competiție sunt dezvăluite la o săptămână după ce au fost anunțate nominalizările la Premiile Bafta, echivalentul britanic al Oscarurilor.

Nominalizările pentru Premiile Oscar 2024 – Care sunt categoriile

Printre categoriile pentru care se va acorda Premiul Oscar în acest an se numără „Cel mai bun film”, „Cel mai bun regizor”, „Cel mai bun actor în rol principal”, „Cea mai bună actriță în rol principal”, „Cel mai bun actor în rol secundar”, „Cea mai bună actriţă în rol secundar”, „Cel mai bun scenariu original”, „Cel mai bun scenariu adaptat”, „Cel mai bun film de animație”, „Cel mai bun design de producție”, „Cele mai bune costume”, „Cel mai bun montaj”, „Cel mai bun machiaj/cea mai bună coafură”, „Cele mai bune efecte vizuale”, „Cea mai bună coloană sonoră”, „Cel mai bun cântec original”, „Cel mai bun film documentar” sau „Cel mai bun film străin”.

Cine sunt favoriţii la nominalizare

După o schimbare a regulilor în urmă cu câțiva ani, menită să lărgească aria de selecție, categoria „Cel mai bun film” are acum 10 locuri disponibile. Există un consens general că Oppenheimer, Barbie, Poor Things, Killers of the Flower Moon și The Holdovers vor obține nominalizări, notează BBC.

Anatomy of a Fall, Maestro, The Zone of Interest, Past Lives și American Fiction sunt, de asemenea, considerate favorite și au mari șanse de a concura pentru cel mai prestigios premiu al Academiei.

La categoria „Cel mai bun actor în rol principal”, unul dintre favoriți este considerat Paul Giamatti pentru filmul The Holdovers, în care joacă rolul unui profesor morocănos care trebuie să rămână la școală de Crăciun pentru a-i supraveghea pe elevii care nu pleacă acasă de sărbători.



Cillian Murphy este, de asemenea, în cursă pentru interpretarea fizicianului teoretician J. Robert Oppenheimer în filmul cu același nume, la fel și Bradley Cooper, pentru interpretarea compozitorului Leonard Bernstein în Maestro.

În ceea ce privește nominalizările pentru „Cea mai bună actriță”, Lily Gladstone se numără printre favorite pentru rolul din Killers of the Flower Moon, în care interpretează o femeie Osage care trăiește în Oklahoma anilor 20 și care trebuie să facă față eforturilor depuse de coloniștii albi de a profita de pământul lor pentru petrol.

Specialiștii se așteaptă ca Emma Stone, să fie nominalizată la această categorie pentru interpretarea sa din Poor Things, unde joacă rolul unui copil al cărui creier a fost transplantat în corpul unei femei adulte, care apoi pornește într-o aventură prin lume.

Șanse la nominalizări pentru „Cea mai bună actriță” au și Sandra Hüller (Anatomy of a Fall), Carey Mulligan (Maestro) sau Margot Robbie (Barbie).

Cât despre nominalizările de la categoria cel mai bun regizor, pe lista predicțiilor figurează Martin Scorsese pentru Killers of the Flower Moon, Christopher Nolan pentru Oppenheimer, Greta Gerwig pentru Barbie, Jonathan Glazer pentru The Zone of Interest și Yorgos Lanthimos pentru Poor Things.

Când are loc Gala Premiilor Oscar 2024

Ceremonia oficială de decernare a Premiilor Oscar 2024 va avea loc duminică, 10 martie, la aproape două luni după anunțarea nominalizărilor. În Statele Unite, evenimentul va fi transmis în direct de postul ABC.

Cine prezintă Gala Premiilor Oscar 2024

Gala din acest an va fi prezentată de Jimmy Kimmel, care va găzdui evenimentul pentru al doilea an consecutiv. Aceasta va fi a patra oară când Kimmel prezintă ceremonia de decernare a Oscarurilor.

Popularul prezentator și comediant este o alegere sigură pentru Academie, având în vedere controversa din 2022, în care Will Smith, laureat al premiului Oscar, a urcat pe scenă și l-a pălmuit pe prezentatorul Chris Rock, notează The Independent.

„Este atât de important să avem o gazdă care să știe cum să se descurce cu televiziunea în direct și cu un public în direct”, a declarat anul trecut directorul general al Academiei, Bill Kramer, pentru The Hollywood Reporter.

Foto: Profimedia

