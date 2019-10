De Florian Gheorghe,

Divorțat de nouă ani, dar mereu aproape de fosta sa soție și prin prisma binecuvântării de a fi părinți și bunici, artistul nu-și aude ecoul vocii în casă, fiindcă universul său intim, casa din buricul Bucureștiului în care stă, e plină de suflete de care Ion Dichiseanu se ocupă.

“Nu pot locui singur, fără să am pe cineva de care să am grijă și să mă bucure. Și când spun asta nu mă refer doar la oameni, ci și la animale. Am un Bichon, un papagal foarte gălăgios, mulți pești. Fiecare tresare când mă vede, când îl hrănesc. Câinele meu, când deschid ușa, se gudură, doar că nu-mi vorbește, mă face atât de fericit! Toate aceste suflete au nevoie de dragoste, căci viața fără dragoste chiar nu are sens. Animalele simt dragostea omului, asta e o concluzie simplă. Uneori, când sunt supărat, parcă suferă pentru mine”, ni s-a confesat actorul, care luna aceasta a împlinit 86 de ani.

