O concurentă din echipa lui Florin Dumitrescu a fost eliminată de la „Chefi la cuțite”. A izbucnit în lacrimi

După proba principală a ediției, la duel au intrat concurenții din echipele conduse de Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. Aceștia au fost nevoiți să gătească rețete cât mai gustoase de salate.

Deși tema impusă li s-a părut destul de dificilă concurenților, fiecare a încercat să dea tot ce a avut mai bun, ca să nu fie următorul eliminat de la „Chefi la cuțite”, în ediția din 18 mai 2021.

Banda a început să meargă și Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au degustat preparatele, acordând puncte. Reveniți în platoul „Chefi la cuțite” împreună cu Irina Fodor, aceștia au aflat ce punctaje au obținut concurenții intrați la duel, în ediția 36 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, scrie a1.ro.

Surpriza neplăcută a venit pentru Florin Dumitrescu, când a aflat că în ediția 36 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” Gabriela Porumbel e concurenta care părăsește competiția. Salata pregătită de ea, cea de cous cous cu pepene a obținut doar cinci puncte.

„Ce-a fost în capul tău?! De ce să faci așa ceva?! 45 de minute să faci o salată și tu tai o bucată de pepene și faci cușcuș. Puteai să faci o mizerie de salată asortată”, a spus Florin Dumitrescu.

„Am dorit întotdeauna să-mi depășesc condiția. Niciodată nu mi-a plăcut unde am lucrat, în restaurantele astea românești, dar nevoia te împinge. Nu întotdeauna poți să faci ce-ți place. N-am vrut să rămân la sălățica aia de roșii asortată”, a declarat printre lacrimi Gabriela Porumbel, Porumbița.

Drama Gabrielei Porumbel, concurenta eliminată de la „Chefi la cuțite”

Fosta concurentă a povestit în cadrul emisiunii despre problemele cu care se confruntă fiica sa. Micuța are o formă de autism.

„Nu sunt căsătorită cu acte, dar suntem împreună de mai bine de zece ani. Am o fetiță de cinci ani, o cheamă Antonia Maria. Este un copil minunat, am fost foarte fericiți și a fost foarte așteptată.

Era foarte cuminte, nu prea plângea, adică nici nu prea se simțea în casă că am avea un copil. Și pe la opt luni am observat că nu mă privește, nu e atentă, e totul în lumea ei și atât. Și a fost groaznic, ca și când totul meu se terminase. Fetița mea are autism”, a declarat Gabriela Porumbel la audițiile „Chefi la cuțite”, conform spynews.ro.

