În timp ce mulți tineri dau fuga la părinți cu prima ocazie când dau de greu, Lora a încercat să nu-și împovăreze mama. După ce a părăsit casa natală și s-a mutat în Capitală, artista omitea intenționat să-i spună mamei cât de greu îi este.

„Mama mă simțea și venea ea spre mine când era cazul, dar întotdeauna m-a crescut puțin altfel. Adică nu am fost niciodată genul de copil la fusta mamei și am avut o perioadă în care am condamnat puțin genul ăsta de atitudine. Am crezut că e prea rece, dar, într-un fel, în domeniul ăsta în care activez, mi-a prins bine. Când am venit în București, eram sensibilă, prea sufletistă, prea credulă, mi-a fost greu, dar nu am vrut să mă întorc cu coada între picioare la mama. Și chiar mi-a fost greu, crede-mă”, ne-a povestit Lora, mărturisindu-ne că în cei 17 ani de când a plecat de acasă și-a sunat mama doar o singură dată pentru a se plânge.

„Mi s-a întâmplat într-o ultimă instanță să pun mâna pe telefon și să o sun pe mama și apoi am făcut versurile la piesa «Fii tu fata», tocmai din rușinea aia pe care am simțit-o atunci și pe care nu am mai vrut să o simt niciodată. Rușinea aia m-a făcut să muncesc mai mult, m-a făcut să mă duc în studio și să compun pentru alții. Foarte multă lume mă întreabă cum am reușit. A fost foarte lung drumul și a fost greu, dar foarte frumos, cu extraordinar de multe lecții, în urma cărora am tras concluzii foarte multe. Motivația care a venit din rușinea aia, de a cere mamei, m-a ajutat foarte mult”, a mai spus artista.

Scria piese pentru 150 de euro

Acel telefon către mama ei a ambiționat-o și mai tare și, pentru că a simțit că a dezamăgit-o, Lora a făcut imposibilul să iasă la liman: „Am scris muzică pentru artiști. Am scris versuri. Luam și 150 de euro pe un text, dar mă ajuta să rezist. Mi-am dat seama că trebuie să-mi adaptez nevoile la portofel și, când m-am maturizat, am făcut la fel. În sensul că știu unde trebuie să muncesc mai mult ca să primesc mai mulți bani, să pot să-mi fac o anumită poftă sau să mă duc în vreo vacanță. Mi-am dat seama că oamenii cei mai bogați sunt cei care au cele mai puține nevoi”, ne-a mai spus Lora.

