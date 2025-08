Un eșec Photoshop?

Pentru a marca ziua de naștere a bunicii Kardashian, Kris a distribuit o serie de fotografii în care arată elegant.

Ea a scris lângă mulțimea de fotografii: „Oscar de la Renta pentru prânzul în ziua de 91 de ani a mamei mele”.

În timp ce mulți fani s-au grăbit să spună cât de bine arată Kris Jenner, unii urmăritori au observat că se întâmplă ceva cu piciorul ei stâng.

Detaliul care a creat noi controverse. Foto Instagram.

Ca răspuns la comentarii, cineva a scris: „Are 6 degete la picioare?” Un altul a adăugat: „Și eu am observat asta!”

Mulți fani cred că degetul suplimentar de la picior a fost din cauza unui eșec Photoshop, unul dintre ei scriind: „Ți-a scăpat asta înainte să postezi?!?”

Kris Jenner, în mijlocul unei noi controverse. Foto: Instgram.

Altcineva a spus: „E atât de modificată cu Photoshop încât până și picioarele ei arată de parcă ar avea 15 ani.”

Kim a „dovedit” că nu e polidactilă

Kris nu este singura din celebra ei familie care a fost acuzată că are șase degete la picioare. Fiica ei, Kim Kardashian, a ripostat vehement atunci când urmăritori de-ai săi au susținut că are un deget în plus.

Controversa a avut loc în 2019, când fanii vedetei TV au crezut că au observat un deget în plus la piciorul stâng într-o fotografie promoțională pentru colaborarea ei cu parfumurile Kylie Jenner by KKW.

În cele din urmă, Kim a apelat la rețelele de socializare pentru a „dovedi” că nu are un deget în plus și nu suferă de polidactilie, termenul dat cuiva născut cu degete suplimentare la mâini sau de la picioare.

Într-o serie de videoclipuri despre picioarele ei, ea a spus: „Toată lumea crede că am șase degete la picioare, este chiar o nebunie.”

Fondatoarea Skims a explicat că ceea ce oamenii credeau că este un deget în plus este, de fapt, partea laterală a piciorului ei care, atunci când este împinsă în jos într-un pantof cu vârful deschis, poate arăta ca o altă extremitate.

O altă situație jenantă

Luna trecută, Kris a fost prinsă într-o altă eroare jenantă de Photoshop, despre care fanii au susținut că i-a arătat „adevărata vârstă”.

Acest lucru a venit după ce fiica sa, Khloe Kardashian, în vârstă de 40 de ani, a postat o imagine cu mama ei sărbătorind ziua de naștere a lui Cici Bussey.

Cu toate acestea, fanii cu ochi de vultur s-au grăbit să-și exprime opiniile despre cum arăta Kris.

În timp ce unii nu au putut crede cât de uimitor arăta, alții au fost distrași de mâinile ei îmbătrânite

Unul a scris: „Mâinile nu mint”, în timp ce altcineva a spus: „Întotdeauna poți să-ți dai seama după gât și mâini. Acestea îți trădează vârsta”.

