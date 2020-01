Oana Cârmaciu din „Sacrificiul” va fi mamă de băiat: „Iubitul meu a plâns de fericire când a aflat”

De Andreea Romaniuc Archip,

Libertatea: Oana, felicitări pentru sarcină! Când ai aflat minunata veste și cui ai împărtășit-o prima oară?

Oana Cârmaciu: Muțumesc mult! Eram împreună cu iubitul meu când am aflat vestea cea mare, deci el a știut primul.

Fiind o sarcină neplanificată, te sperie cumva noile responsabilități care te așteaptă? Cum a reacționat iubitul tău în momentul în care l-ai anunțat că va deveni tată?

Iubitul meu a plâns de fericire când a aflat, apoi s-a apucat să planifice ce avem de făcut. Am fost speriați la început, e normal… sau, mai bine zis, puțin dezorientați, cred că e o exprimare mai potrivită pentru cum ne simțeam. Toată lumea vorbea despre noile responsabilități, dar noi nu știam exact care sunt ele și ce avem de făcut. Așa că o luăm metodic, pas cu pas. Lucrurile merg minunat când le oferi timp și spațiu să se deruleze în ritmul lor.

Ai avut superstiții legate de sarcină în primul trimestru? Ai avut tendința de a amâna să-ți anunți familia și prietenii?

Nu, nici nu s-a pus problema de așa ceva. Am fost atât de entuziasmată, încât în primele 48 de ore deja știa toată lumea apropiată nouă!

Recomandări Niște speciali și pensiile lor | PAH, despre legea votată în Parlament

Oana Cârmaciu se află în luna a șaptea de sarcină

Cum te simți și câte kilograme ai luat în greutate? Ce schimbări au intervenit în viața ta?

Am luat în greutate exact cât e normal, 1kg pe lună. De schimbat nu s-au schimbat prea multe lucruri, încă de la începutul sarcinii până în prezent am continuat să fac toate activitățile pe care le aveam și înainte, nu am renunțat la nimic. Da, obosesc mult mai repede și ador dulciurile cu ciocolată. Sunt foarte surprinsă când trec pe lângă o oglindă și-mi văd burta. Nu conștientizez tot timpul cât de mare e! (râde)

Ce sex are bebelușul? Ați început să faceți pregătiri pentru venirea lui pe lume?

O să avem un băiețel. Deja am început să facem pregătiri, avem mulți oameni în jurul nostru care s-au apucat de pregătiri înaintea noastră. Nu am născut și deja am câteva cutii cu lucruri de bebeluși.

Apropo, tu și iubitul vă gândiți să vă oficializați relația până la nașterea copilului sau aveți în plan să faceți nuntă și botez la pachet?

Recomandări Decizie finală în Parlament. Au fost eliminate toate pensiile speciale, cu excepţia celor militare şi din sistemul de ordine publică

Nici una, nici alta. Nu mi-am dorit niciodată să mă căsătoresc fiind însărcinată și nici nu aș uni evenimentele, pentru că mi se par două momente frumoase și importante din viața oricărui om. Fiecare petrecere merită o atenție aparte!

Cum decurg filmările la serialul „Sacrificiul” de când ești însărcinată?

Filmările decurg normal, nu m-a afectat faptul că sunt însărcinată. Pe Ioana, personajul pe care îl interpretez, cred că a ajutat-o. Ea a rămas însărcinată datorită mie, nu era în plan, dar n-am primit reclamații, pare fericită cu ce i se întâmplă. Așa am deschis un nou capitol în viața ei și a multor oameni din jurul ei, pentru că scenariul a fost schimbat din momentul în care eu am aflat că o să fiu mamă pentru prima oară și mulțumesc echipei pentru asta. Iar acum toți oamenii din echipă sunt mai grijulii, mai atenți, mai săritori când vine vorba de mine, au grijă să nu îmi lipsească nimic, iar acest lucru îl apreciez foarte mult.

Recomandări Anunțul făcut de avocații bătăușului din clanul Chira, care i-a tăiat piciorul altui interlop. Cine e, de fapt, așa-zisa victimă

Personajul tău va face o pauză? Vei lipsi o perioadă de la filmări, vei filma în avans?

Nu știu încă ce și cum se va întâmpla spre final cu programul. Dar cu siguranță vom găsi o soluție bună pentru toată lumea, iar telespectatorii nu vor fi dezamăgiți.

Cât vei sta în pauză profesională după naștere?

Acum spun că aș vrea să fie cât mai scurtă, dar după ce nasc o să îmi dau seama cum o să fie. Până atunci nu pot să bag mâna-n foc pentru nimic.

Până în ce lună de sarcină te gândești să joci în spectacole la teatru?

Eu acum sunt în luna a șaptea, dar momentan nu am probleme în a juca nici în „Sacrificiul”, nici în spectacolele de teatru. Sper să mă pot descurca mai mult timp!