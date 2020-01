Oana Cuzino împlinește 18 ani cu emisiunea „Ce se întâmplă, doctore?”. „Eram însărcinată în câteva luni atunci când am venit la PRO TV”

De Andreea Romaniuc Archip,

Libertatea: Oana, 2020 se anunță anul marilor petreceri pentru tine. Emisiunea „Ce se întâmplă, doctore?” împlinește 18 ani, dar și fiica ta va deveni majoră. Când și cum vei organiza cele două evenimente?

Oana Cuzino: Într-adevăr, în 2020, pentru mine vor urma evenimente majore la propriu și la figurat. Mă cuprind deja emoțiile doar pentru simplul fapt că mă gândesc la majorat. Sunt două evenimente extrem de importante și, cu siguranță, le voi sărbători atunci când se împlinesc, adică mai spre sfârșitul anului. Naomi tocmai ce a împlinit 17 ani în decembrie, încă nu știe cum vrea să-și sărbătorească majoratul, dar cu siguranță vom plănui ceva special. Emisiunea a crescut odată cu Naomi, mă bucur nespus de mult că le vorbim românilor de 18 ani despre un stil de viață sănătos și că ei ne urmăresc de fiecare dată cu atenție. Fiți cu ochii în continuare pe „Ce se întâmplă, doctore?”, vom pregăti, cu siguranță, surprize.

Cum au fost începuturile la PRO TV, având în vedere că erai proaspăt mămică?

Eram chiar însărcinată în câteva luni atunci când am venit la PRO TV și, din câte știu, cred că am fost prima prezentatoare care și-a arătat cu nonșalanță burtica de gravidă pe post. Și asta pentru că cei de la PRO au considerat că face parte din firesc și nimic nu poate fi mai potrivit, mai ales când vorbim despre o emisiune medicală. După ce am născut în decembrie am făcut o pauză de doar 4 luni, apoi în primăvară am reluat emisiunea „Ce se întâmplă, doctore?” și de atunci o ținem tot așa, cu pauze foarte scurte de două ori pe an, de câte maximum două săptămâni, în ianuarie și în iulie. În rest, suntem alături de telespectatorii Știrile PRO TV de dimineață, zilnic, cu altceva interesant și util!

Ți-ai imaginat că emisiunea va fi atât de longevivă? Ce ne poți spune despre bucătăria internă de pregătire a fiecărei ediții? Cum îți alegi subiectele?

Am știut că nevoia oamenilor de a se interesa de sănătatea lor, de prevenție și de a cunoaște cât mai mult va crește exponențial, de aceea am și avut curaj, și răbdare să insist cu acest proiect frumos. Subiectele vin firesc din interacțiunea zilnică cu oamenii, preocupările de sezon sau cele universal valabile. Să nu uităm și de componenta puternică online – cum este site-ul doc.ro, unde venim zilnic cu alte câteva subiecte noi de la care avem foarte rapid feedback direct sau în social media, ceea ce ne orientează și în ceea ce privește interesul oamenilor în a aprofunda la televizor un anumit subiect sau a expune opinia unor anumiți specialiști pe acea temă.

Cum e relația cu fiica ta? Până unde merge prietenia dintre voi? Ce reguli i-ai impus? A avut momente de răzvrătire ca orice adolescentă?

Relația mea cu Naomi este una firească, nu sunt o mamă care impune lucruri cu forța. Iar ea nu e genul de adolescentă rebelă, ci mai degrabă un copil înțelept și cuminte care își cunoaște bine și își urmărește interesele mai ales din zona academică. O susțin foarte mult pentru că eu cred că de iubire, înțelegere, comunicare și susținere au nevoie copiii noștri, care trăiesc vremuri destul de confuze și resimt prea puternic așteptările și presiunile.

Mergeți împreună la shopping, faceți schimb de haine?

Da, în garderoba noastră există foarte multe elemente comune. Avem și ce împărți și îmi face plăcere să îi împrumut lucrurile mele, mai ales că are grijă de ele.

Cum e să fii mamă de adolescentă? Ce sfaturi îi dai? Ți-a prezentat vreun iubit/ prieten? Cum ai reacționat?

Este foarte frumos să fii mamă de adolescentă. Îmi plac toți prietenii ei, sunt copii frumoși și deștepți, pe foarte mulți i-am văzut crescând sub ochii mei și au rămas o gașcă foarte solidă și veselă. Nu știu cât de serioase sunt relațiile la vârsta aceasta, copiii tatonează, învață din tot felul de relații, trebuie să le lași să evolueze firesc, nu să îți impui curiozitatea, punctele de vedere, ci doar să fii acolo cu un sfat sau o părere obiectivă la nevoie. Așa că eu nu pun greutate pe acest aspect.

Există subiecte tabu între voi?

Nu, nu există și cred că eliminarea genului acesta de subiecte ar trebui să preocupe orice mamă. Cu tact, cu dragoste, cu răbdare, până la urmă poți ajunge să comunici în zona firescului pe orice temă cu copilul tău și acest lucru reprezintă un pas foarte important în sănătatea relației voastre.

Ce se va schimba în viața voastră odată cu majoratul lui Naomi? Vrea să devină independentă financiar, să locuiască singură sau dimpotrivă?

Nu se grăbește neapărat în această direcție, dar este conștientă că independența reală se dobândește încetul cu încetul și că vine la pachet cu o serie de responsabilități. Toate la timpul lor!

Spre ce facultate se va îndrepta Naomi? Iei în calcul să facă facultatea în străinătate? Ce variante ar fi?

Deocamdată este pasionată de psihologie și ia în calcul multe universități atât din București și Cluj, dar și din mai multe capitale universitare europene. Va aplica la cât mai multe și decizia o va lua în cunoștință de cauză după ce le vom vizita pe cele unde va fi admisă.

Având în vedere că emisiunea va intra pe post, la PRO TV, în februarie, luna ianuarie ai rezervat-o pentru vacanță? Unde o vei petrece?

Doar ediția de weekend, duminica la ora 10.00 este în pauză în ianuarie, cea zilnică va fi online în fiecare dimineață la ora 8.00 – așa că în ianuarie suntem pe teren la filmări.

Ce îți place să faci în timpul liber? Ce te relaxează?

Sunt genul care se relaxează cu ușurință în compania copiilor, prietenilor sau a cățelușului meu. Mă relaxează sportul de orice fel, eventual împreună cu fiica mea sau cu o prietenă – de la tenis, padel, squash sau înot până la a citi beletristică sau noutăți în domeniul științei în general sau medicină.