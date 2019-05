Mai mult, în ultima perioadă au apărut zvonuri cum că Oana Lis ar merge la evenimente ca să mănânce. Soția fostului primar al capitalei a făcut primele declarații.

„Eu m-am obișnuit cu ideea că nu prea mai avem bani, au fost zile când nu am avut ce mânca. Lumea zice ca eu vin și mănânc pe la evenimente, dar toți banii se duc pe medicamentele lui Viorel. Am avut acum cheltuieli suplimentare cu facultatea mea de Psihologie. Am început și eu să bag la păcănele. Ultima dată am câștigat 40 lei, bani de cafea. Ce vacanțe?! Nu-mi mai amintesc de când nu am mai ieșit din București, avem un an cred”, a spus Oana Lis, potrivit Click!

Citește și

România la secret! Știm că avem alimente cu dublu standard, dar nu și cine le vinde. Știm și că ANAF amendează, dar nu aflăm pe cine!

Citește mai multe despre Oana Lis, VIorel Lis, bani pentru elevi, evenimente, pacanele și probleme pe Libertatea.