„Îmi pare rău că s-a terminat. A fost cea mai bună decizie din viaţa mea. Am învăţat să trăiesc în aici şi acum. Nimeni nu îţi garantează ziua de mâine. De exemplu, nu mai vorbeam cu fratele meu de câţiva ani. Am încercat să iau legătura cu el. E destul de greu să ierţi cu adevărat. Nu uiţi, e foarte greu. Aici este mai complicat, este cu totul altceva (n.r. abuzul tatălui ei). Am încercat să îl înţeleg. Numai un om bolnav poate face aşa ceva. O dată am simţit că l-am iertat şi am aprins o lumânare la vii. M-am rugat să fie bine. Nu aş putea să îl accept în viaţa mea niciodată”, a spus Oana Lis la „Star Matinal”.

„I-am scris o scrisoare tatălui meu. E un gest terapeutic. Jumate de scrisoare erau înjurături. Nu i-am trimis-o niciodată, nu ar înţelege. Când văd ştiri cu fetiţe violate de cineva din familie, mă doare, mă doare să văd familii care închid ochii. Din fericire, acum există terapeuţi”, a mai povestit Oana Lis.

