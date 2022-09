Oana Lis, la petrecere, deși spune că trece printr-o perioadă grea cu Viorel Lis: „Plâng când ies afară din casă. El are nevoie să vadă că sunt puternică”

„E o perioadă grea pentru noi acum, e foarte greu pentru el să stea numai în casă, e o persoană foarte activă. Acum îi arăt poze, îl înveselesc cu starea mea, îi mai povestesc cu cine m-am întâlnit. Cred că e important lucrul ăsta. Ultima oară, în spital, am stat la recuperare 10 zile, cu COVID-ul, iar 10 zile și mereu numai pe la doctori. Viața e o luptă și noi trebuie să luptăm”, a dezvăluit Oana Lis, care își mai găsește cu greu puterea să zâmbească.

Ea se ocupă exclusiv de Viorel Lis, care are probleme grave de sănătate. Nu se mai poate deplasa singur, are și cărucior. Cu toate acestea, soția Oana încearcă să îl înveselească. „Cred că forța asta vine așa din interior, din iubire, din credință, de aici îmi iau puterea. E ceva ce nu pot să explic. Dimineața să te trezești cu bucurie, că ești în casa ta, cu omul tău, cu familia ta. El e familia mea, eu nu am o familie mare, nu am copii și așa e normal ca energia mea să se îndrepte toată către el. Nu prea îl las să vadă când cedez.

El are nevoie să vadă că sunt puternică și chiar dacă îmi vine să plâng când sunt supărată știu că nu îi place așa și plâng când ies afară din casă, nu plâng în casă. Te influențează starea. Atunci când iubești pe cineva drag din familie, care are probleme de sănătate ai vrea să fie bine și e o neputință să plângi. E ceva groaznic, nu doresc nimănui să treacă prin așa ceva, dar, din păcate, asta e realitatea. E ceva ce nu am întâlnit, nu am știut, dar încerc să gestionez cât mai bine”, a mai mărturisit Oana Lis pentru wowbiz.ro.

Viorel Lis petrece acum mult timp în casă, în apartamentul din București pe care îl are. Este în cărucior, nu se mai poate deplasa singur. Oana a făcut rost de bani, prietenii i-au donat o parte, și așa Viorel Lis a făcut diverse tratamente pentru a se simți mai bine.

