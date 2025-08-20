Oana Lis și soțul ei, fostul primar Viorel Lis, se confruntă din nou cu dificultăți financiare, iar pentru a face rost de bani, Oana și-a scos la vânzare mai multe obiecte personale, inclusiv rochii, genți și tablouri. Postarea a fost realizată pe contul său de Facebook, unde a inclus o fotografie cu obiectele și un mesaj amuzant și plin de tâlc.

„Ca să înțelegeți, ce e în sufrageria mea, toate, de vânzare… Mă anunțați, dacă doriți o amintire de la noi. Și, așa, ne și ajutați. Geanta costă 120 lei, nu știu dacă e piton. Nu sâsâie. Iar tabloul costă 2.000 de lei, e realizat de un pictor moldovean, și e mare, are cam un metru lungime și un metru lățime”, a spus Oana Lis.

Gestul ei a stârnit reacții mixte în mediul online. Unii internauți au criticat vânzarea, considerând-o nepotrivită, în timp ce alții au apreciat decizia, argumentând că este firesc să vinzi lucruri neutilizate atunci când situația financiară o cere. „În țările dezvoltate, oamenii își vând periodic hainele sau obiectele pe care nu le mai folosesc. Dar românul, până nu e fudul, nu e destul”, a comentat un internaut.

Oana Lis face sacrificii enorme pentru a avea grijă de Viorel

Oana Lis a subliniat că intenționează să își sprijine mereu soțul, Viorel Lis, care a suferit un AVC în urmă cu câțiva ani, și că nu îl va abandona în momentele dificile.

„I-am promis că voi fi alături de el până în ultima clipă și că nu-l las la azil, asta e cea mai mare frică a lui. Este o persoană lucidă, conștient de el și vrea să stea acasă, în patul lui, până în ultima clipă.

Problema e că de ceva timp a devenit o persoană cu dizabilități, cu un handicap locomotor, și nu am știut cât de greu e să ai grijă totală de o persoană cu asemenea probleme. Nu am știut provocările unei persoane cu dizabilități… Voi lupta în continuare pentru că el este familia mea”, a mai menționat ea, într-o altă postare de pe conturile sociale.