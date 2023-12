Oana Matache a surprins pe toată lumea atunci când s-a afișat alături de noul iubit, pentru că artista nu anunțase că a divorțat de Răzvan Miheț, tatăl copiilor ei. La început, povestea de dragoste dintre sora Deliei și Radu Siffredi nu a fost privită cu ochi buni nici de Gina Matache, mama Oanei, care s-a opus total relației.

În prezent, situația s-a mai calmat, iar mama surorilor Matache s-a mai obișnuit cu noul iubit al fetei sale. Oana Matache a povestit puțin despre începutul poveștii de dragoste cu Radu Siffredi și mărturisește că este fericită că au reușit să treacă cu bine peste toate obstacolele.

„Noi am fost într-o călătorie interesantă încă din faza incipientă a relației. Am avut niște momente pe care le-am depășit destul de bine și nevătămați, și întregi la cap, mare lucru, asta înseamnă că suntem puternici și ne potențăm reciproc. Am trecut prin niște lucruri care ar fi putut să ne afecteze destul de mult, dar nu au făcut-o”, a declarat Oana Matache, la Xtra Night Show.

Cei doi participă la „Power Couple Românie”, show-ul de televiziune prezentat de Dani Oțil, care va începe în curând la Antena 1. Timp de aproximativ o lună, concurenții nu au avut acces la telefoane, fapt care i-a cam scos din zona de confort.

Iubitul Oanei Matache a vorbit despre greutățile pe care le-a întâmpinat în emisiune, dar și cum au gestionat împreună această situație nouă pentru ei.

„Lipsa comunicării cu civilizația, pentru că am fost blocați în această locație timp de aproape o lună de zile, în care în fiecare zi am fost supuși unor probe care necesitau forță psihică, fizică, muncă în echipă, colaborare în echipă și cu celelalte cupluri. A fost plin de toate emoțiile”, a declarat Radu Siffredi.

Oana Matache și Radu Siffredi, despre experiența la „Power Couple”

Cu toții au fost surprinși când au aflat că Oana Matache și Radu Siffredi se numără printre cuplurile de la „Power Couple România”. Sora Deliei Matache a divorțat în acest an de Răzvan Miheț, tatăl copiilor ei, și a fost în centrul atenției din cauza despărțirii, dar și a controversatei relații cu noul iubit. Mama artistei nu l-a acceptat din prima pe noul partener al fiicei sale.

În curând, la Antena 1, nouă cupluri de vedete se luptă în competiția fenomen „Power Couple România – La bine și la greu”, iar printre concurenți se numără Oana Matache și Radu Siffredi. Într-un interviu pentru ego.ro, cei doi îndrăgostiți au vorbit despre experiența pe care au avut-o în emisiunea prezentată de Dani Oțil.

„Am trecut prin niște teste fizice și psihice. Ăsta este un detaliu pe care cred că putem să îl dăm. În opinia noastră ne-am descurcat bine și cred că ne-a făcut mai puternici ca și cuplu. Dar să spun cum ne-am descurcat exact în emisiune nu am cum, trebuie să vedeți voi”, a declarat iubitul Oanei Matache.

