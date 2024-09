Ediția de miercuri, 18 septembrie, a emisiunii „Asia Express” a adus tensiune maximă pentru Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. Cei doi concurenți s-au confruntat cu o situație neașteptată în Bangkok, unde o localnică furioasă a pornit pe urmele lor, provocând momente de panică.

Totul a început atunci când Oana Paraschiv și Mihai Găinușă încercau să găsească o mașină pentru a continua cursa. Localnica, aparent furioasă, i-a acuzat că i-ar fi furat fructele dragonului și a început să-i urmărească pe concurenți. Femeia s-a ținut după ei cu un scooter, le arăta fructele și îi filma constant, aducându-i pe cei doi într-o situație stânjenitoare.

„O doamnă foarte zgomotoasă, urla și flutura coji de fructul dragonului. Ne-a arătat semne obscene. Ne-am dat seama că era supărată. S-o fi gândit că i-am furat fructele dragonului. Am făcut treaba. Aia vrea să mă bată. Am mers să oprim mașini. Nu oprea nimeni”, a mărturisit Oana Paraschiv.

Pe măsură ce încercau să facă autostopul, femeia le-a pus bețe în roate, vorbindu-le urât șoferilor despre Oana și Mihai. Din cauza intervențiilor ei, șoferii au devenit confuzi, ceea ce a făcut cursa și mai dificilă pentru cei doi concurenți. Tensiunea a crescut, iar Oana Paraschiv a mărturisit că a simțit că femeia era gata să recurgă la violență.

„Când eram în focul autostopului, ea ne filma de pe scooter și ne urmărea. Țipa. Ne încurca, șoferii erau nedumeriți. Nu puteam să ne deplasăm mai departe în emisiune că era după noi”, a adăugat concurenta de la Asia Express.

În cele din urmă, după o urmărire ca-n filme, Oana Paraschiv și Mihai Găinușă au reușit să scape de localnica furioasă și să continue cursa, dar nu înainte de a trece prin momente de stres și incertitudine. „Asia Express” continuă să le ofere concurenților provocări neașteptate, iar acest episod va rămâne cu siguranță unul memorabil.

Cine este Oana Paraschiv de la Asia Express 2024

Oana Paraschiv, cunoscută jurnalistă și om de radio, a acceptat provocarea de a participa la „Asia Express”, sezonul 7, „Drumul Zeilor”. Ambițioasă și determinată, Oana face echipă cu prietenul și colegul ei, Mihai Găinușă, în această aventură difuzată de Antena 1. Cei doi sunt nerăbdători să exploreze misterele Asiei, bazându-se pe relația lor de prietenie de ani buni, un atu important în competiția dură.

Oana Paraschiv, în vârstă de 39 de ani, este o prezență discretă în privința vieții private, însă și-a câștigat notorietatea în lumea media încă din 2012. Născută și crescută în Focșani, într-o familie credincioasă – cu mama învățătoare și tatăl și frații preoți – Oana a ales un alt drum, dedicându-se televiziunii și jurnalismului.

La un moment dat, Oana își dorea să devină medic, dar a avut o înclinație către televiziune și jurnalism încă din copilărie. Colega lui Mihai Găinușă a urmat cursurile la Liceul Teoretic „Spiru Haret” din Focșani. Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din București, ea este stabilită acum în Capitală, unde își desfășoară activitatea zilnică.

Deși este discretă în privința vieții personale, Oana Paraschiv are o comunitate online activă, cu peste 3.000 de urmăritori pe Instagram, unde împărtășește pasiunea pentru călătorii și momentele din viața sa cotidiană.

