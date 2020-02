De Livia Lixandru,

După perioada extrem de grea prin care a trecut, după moartea teribilă a iubitului, se pare că soarele a răsărit și pe strada Oanei Radu. Artista este în al nouălea cer și aproape cu lacrimi în ochi de emoție a împărtășit fanilor vestea ce mare: a fost cerută în căsătorie.

„Dragilor, vreau să vă spun ceva, dar nu ştiu cum să încep. Mai ţineţi minte că am postat eu un inel pe care mi-l doream foarte mult? Atunci vă spuneam că dacă vreodată voi fi cerută în căsătorie, cu inelul ăla voi fi cerută.

Şi story-ul acesta nu este degeaba că uitaţi-vă ce am pe deget. Și dacă acum vă întrebaţi cum de am acest inel pe deget, nu mi l-am cumpărat singură. Da, am fost cerută în căsătorie. Nu-mi vine să cred că spun asta, cât sunt de fericită. Cătălin m-a cerut în căsătorie şi am zis da.

Și da sunt fericită. Și știu că o să mai apară o mulțime de cârcotași, care o sa mă întrebe ‘dacă inelul nu era plin de diamante mai erai fericită?. Răspunsul este da, mai eram fericită și sunt foarte fericită alături de el.

Am fost foarte fericită și am simțit nevoia să știe foarte multă lume că sunt fericită. Nu știu dacă o considerați greșeală sau nu. Aș fi fost fericită și dacă mă cerea în căsătorie cu inelul de la pufuleți cu surprize. El nu crede”, a spus Oana Radu pe Instagram.