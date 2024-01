Chiar dacă părea că lucrurile nu merg tocmai bine, mai ales după divorțul de fostul soț, Cătălin Dobrescu, vedeta nu și-a pierdut încrederea în viitor. Drept urmare, a decis să plece într-o vacantă și să își facă toate poftele.

„Am înțeles că a fost Blue Monday, cea mai deprimantă zi din an. Eu nu sunt în țară și pentru mine a fost o zi foarte bună. Sunt în vacanță în Istanbul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Eu mi-am luat vacanță și pentru mine a fost o zi chiar bună. Poate din acest motiv am cheltuit atât de mulți bani pentru că este Blue Monday. Nu pot să spun cât am cheltuit, dar mi-am luat muuulte haine. Pentru mine nu a fost blue, a fost pink ( n.r. roz)” , a declarat artista pentru Cancan.

De asemenea, Oana Radu a dezvăluit cine a însotit-o în călătoria ei. „Sunt cu niște prieteni, stăm câteva zile, vizităm, ne relaxăm. Momentan nu a venit dragostea în viața mea. Dacă voi găsi un șeic, un sultan, voi anunța cu siguranță”, spune vedeta.

Recomandări INTERVIU. Cele mai mari greșeli pe care le fac românii când se îmbolnăvesc de gripă. Medic: „Iau medicamente în exces și uită să facă ce este mai important”

Cătălin Dobrescu, noi detalii despre despărtirea de Oana Radu

După 3 ani de căsnicie, Oana Radu și Cătălin Dobrescu au decis să o ia pe drumuri diferite, iar decizia lor a luat prin surprindere pe toată lumea. Cântăreața anunța că amândoi au caractere extrem de puternice și nu se mai înțeleg, astfel că singura soluție a fost despărțirea.

Deși nu mai formează un cuplu, cei doi au decis să păstreze o relație civilizată. Cătălin Dobrescu a făcut câteva dezvăluiri în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars, unde a declarat că niciodată nu va vorbi urât despre Oana Radu și că îi va fi alături dacă ea va avea nevoie de el.

„Dacă am divorțat, spun doar atât. Am divorțat că am considerat noi că nu ne înțelegem, iar dacă a fost vina mea sau dacă a fost vina ei niciodată nu am să spun la televizor, pentru că eu mă consider un bărbat în toate mințile și nu am să o defăimez pe fosta mea soție vreodată sau ea pe mine.

Dacă are nevoie de ajutorul meu, o să o ajut în continuare. Ea are viața ei, eu am viața mea”, a mărturisit Cătălin Dobrescu, pentru Xtra Night Show, potrivit spynews.ro.







Urmărește-ne pe Google News