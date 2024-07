După ani de zile de relație, Oana Radu și Cătălin Dobrescu au divorțat. După separare, cântăreața i-a deschis fostului soț patru procese, ei nu s-au înțeles privind bunurile din timpul căsniciei și, în plus, artista a făcut o serie de acuze la adresa antrenorului de fitness, a spus chiar că au avut o relație „toxică, abuzivă”.

Cătălin Dobrescu: „Sunt foarte supărat. Există persoane care o cred și care cred despre mine că sunt un nenorocit și că mi-am bătut joc, că am manipulat”

Acum, Cătălin Dobrescu a răbufnit și s-a filmat pe Instagram dezvăluind că își dorește să încheie definitiv scandalul cu Oana Radu. „Această persoană se ține de mine de nouă luni de zile. Eu am înțeles că vrei să îți faci reclamă, vrei să fii în top acolo (…)

Mi s-au adus acuzații că ce s-a întâmplat după. Ce s-a întâmplat după? Cătălin a plecat și nu s-a mai uitat în urmă, asta s-a întâmplat după. Nu a făcut nimic Cătălin, nu a dat un telefon, nu a dat un mesaj, nu a amenințat pe nimeni. A mirosit el ceva și a plecat (…) Sper să se oprească aceste atacuri la adresa mea, vreau să îmi văd de cariera mea, vreau să îmi văd de viața mea. (…)

Mie îmi dă cu virgulă cum un om știe care a fost adevărul și vorbește altceva. Mie aici îmi dă cu virgulă rău de tot. Sunt foarte supărat, am ales să tac din gură, am tăcut, dar nu îmi place. Există persoane care o cred și care cred despre mine că sunt un nenorocit și că mi-am bătut joc, că am manipulat”, a mărturisit Cătălin Dobrescu, fostul soț al Oanei Radu, pe InstaStory, conform Spynews.

Bărbatul mai susține că și-a dorit să păstreze tăcerea cu privire la despărțirea de artistă și apartamentul pe care îl au de împărțit. Deranjat de declarațiile cântăreței, el susține că nu mai are de gând să tacă. „Nu înțeleg de unde atâta frustrare și atâta supărare, să încerci să mă otrăvești pe mine, să încerci să îmi strici mie imaginea. Am 4 procese (…)

„Nu pot să fiu chiar atât de fraier, să tac din gură”

Nu vreau să vorbesc mai mult. Sper să se oprească aici, de asta am făcut această postare. Sper să se oprească aici acest circ, pentru că mie nu îmi place circul, mai ales pe imaginea mea și pe familia mea. Sper să se oprească acest circ.

Dacă nu, voi ieși și voi vorbi eu și despre cum a fost luată casa de la București, ce s-a întâmplat cu casa de la București, ce s-a întâmplat în relație, pentru că dacă chiar se vrea, se ține morțiș să se spele rufele în public, o să ies să vorbesc și eu. Pentru că nu pot să fiu chiar atât de fraier, să tac din gură”, a mai spus Cătălin Dobrescu.

El nu s-a abținut și a vorbit și despre viața amoroasă a Oanei Radu. Susține că are un nou iubit, care a fost „mâna lui dreaptă”. „Mi-e rușine de băiatul ăla de e lângă tine, că vorbești numai de mine. Mie mi-ar fi rușine. Să nu mai spun că e mâna mea dreaptă. Tac din gură. E rușine față de el, chiar dacă a fost mâna mea dreaptă, chiar dacă a fost Iuda, nu e problemă. Să fiți sănătoși amândoi, dar nu ai respect”, a adăugat fostul soț al Oanei Radu.

Oana Radu, sărutată pe scenă de un bărbat: „Și eu sunt foarte îndrăgostită de tine”

De curând, Oana Radu a susținut un concert la o locație de petreceri din Iași. A urcat pe scenă, în fața fanilor, într-o ținută bine asortată, care i-a pus formele în evidență. A cântat cele mai cunoscute melodii ale sale, a dansat și s-a bucurat de aplauzele și de uralele publicului. La un moment dat, pe scenă, a urcat alături de ea un bărbat, care i-a dăruit un buchet de trandafiri. Când l-a văzut, acesta i-a spus câteva cuvinte, iar ea a reacționat la microfon: „Și eu sunt foarte îndrăgostită de tine. Și dacă suntem îndrăgostiți unul de celălalt ce putem să facem? Să ne pupăm!”, a spus Oana Radu pe scenă, în fața zecilor de persoane prezente la concert.

Cei doi s-au sărutat îndelung, iar momentul a fost surprins de camerele de filmat. Rămâne de văzut dacă artista e îndrăgostită sau a făcut totul de dragul show-ului.

