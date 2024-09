Oana Radu a fost contactată recent de Vanessa, presupusa iubită a fostului său partener, Cătălin Dobrescu. Artista a dezvăluit că tânăra i-a trimis un mesaj pe rețelele de socializare, însoțit de numărul ei de telefon, iar Oana a decis să o apeleze pentru a afla despre ce este vorba. Discuția dintre cele două a avut loc pe fondul tensiunilor care încă există între Oana Radu și Cătălin Dobrescu, după despărțirea lor din urmă cu câteva luni, separare care a dus la procese în instanță.

Vanessa, vizibil tulburată și aflată într-o stare de șoc, i-ar fi povestit Oanei că a fugit de la Cătălin Dobrescu de acasă. Cu toate acestea, tânăra a precizat că nu a fost vorba despre violență fizică în relația lor, răspunzând astfel întrebării artistei care a vrut să clarifice acest aspect.

„Era tristă, era supărată, era debusolată, era speriată, era într-adevăr șocată. Lucrurile pe care mi le-a spus nu erau deloc noi pentru mine, din păcate. Nici mie nu mi-a spus că a lovit-o, dar ea a avut o pauză, dar mi-a spus că a fugit de la el de acasă”, a declarat Oana Radu, la Un Show Păcătos.

Vanessa, care părea debusolată și tristă, a mărturisit că a apelat inițial la Cătălin pentru ajutor cu antrenamentele, iar relația lor a evoluat de acolo. Totuși, ea a recunoscut că, în final, cei doi au ajuns la concluzia că nu sunt compatibili.

„L-am cunoscut acum trei luni pe Cătălin. Am apelat la el pentru antrenamente și dietă”

Declarațiile Vanessei vin într-un context complicat pentru Oana Radu și Cătălin Dobrescu, cei doi fiind implicați în mai multe procese după despărțire. Relația lui Cătălin cu Vanessa a fost intens discutată în spațiul public, însă, potrivit celor spuse de tânără, aceasta pare să se fi încheiat recent.

„El a divorțat în decembrie, însă nu mai este cu Oana de prin luna octombrie, noiembrie, din câte știu eu. Eu l-am cunoscut acum trei luni pe Cătălin. Am apelat la el pentru antrenamente și dietă, și de atunci am început să ne cunoaștem și am realizat că suntem incompatibili și nu putem forma o relație”, a declarat Vanessa pentru Spynews.ro.

Mesajul lui Cătălin Dobrescu pentru Oana Radu, care i-a deschis 4 procese

După ani de zile de relație, Oana Radu și Cătălin Dobrescu au divorțat. După separare, cântăreața i-a deschis fostului soț patru procese, ei nu s-au înțeles privind bunurile din timpul căsniciei și, în plus, artista a făcut o serie de acuze la adresa antrenorului de fitness, a spus chiar că au avut o relație „toxică, abuzivă”.

Cătălin Dobrescu a răbufnit și s-a filmat pe Instagram dezvăluind că își dorește să încheie definitiv scandalul cu Oana Radu. „Această persoană se ține de mine de nouă luni de zile. Eu am înțeles că vrei să îți faci reclamă, vrei să fii în top acolo (…)

Mi s-au adus acuzații că ce s-a întâmplat după. Ce s-a întâmplat după? Cătălin a plecat și nu s-a mai uitat în urmă, asta s-a întâmplat după. Nu a făcut nimic Cătălin, nu a dat un telefon, nu a dat un mesaj, nu a amenințat pe nimeni. A mirosit el ceva și a plecat (…) Sper să se oprească aceste atacuri la adresa mea, vreau să îmi văd de cariera mea, vreau să îmi văd de viața mea. (…)

Mie îmi dă cu virgulă cum un om știe care a fost adevărul și vorbește altceva. Mie aici îmi dă cu virgulă rău de tot. Sunt foarte supărat, am ales să tac din gură, am tăcut, dar nu îmi place. Există persoane care o cred și care cred despre mine că sunt un nenorocit și că mi-am bătut joc, că am manipulat”, a mărturisit Cătălin Dobrescu, fostul soț al Oanei Radu, pe InstaStory, conform Spynews.

Bărbatul mai susține că și-a dorit să păstreze tăcerea cu privire la despărțirea de artistă și apartamentul pe care îl au de împărțit. Deranjat de declarațiile cântăreței, el susține că nu mai are de gând să tacă. „Nu înțeleg de unde atâta frustrare și atâta supărare, să încerci să mă otrăvești pe mine, să încerci să îmi strici mie imaginea. Am 4 procese (…)

„Nu pot să fiu chiar atât de fraier, să tac din gură”

Nu vreau să vorbesc mai mult. Sper să se oprească aici, de asta am făcut această postare. Sper să se oprească aici acest circ, pentru că mie nu îmi place circul, mai ales pe imaginea mea și pe familia mea. Sper să se oprească acest circ.

Dacă nu, voi ieși și voi vorbi eu și despre cum a fost luată casa de la București, ce s-a întâmplat cu casa de la București, ce s-a întâmplat în relație, pentru că dacă chiar se vrea, se ține morțiș să se spele rufele în public, o să ies să vorbesc și eu. Pentru că nu pot să fiu chiar atât de fraier, să tac din gură”, a mai spus Cătălin Dobrescu.

