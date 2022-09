„Am ajuns acasă și m-am pus să citesc un pic, dar înainte de asta voiam să vorbim despre faptul că am fost astăzi la mama, evident, cum am aterizat m-am dus direct la ea și, când am ajuns, eu niciodată nu anunț când mă duc, am găsit-o cu 2 Khinetoterapeute, cu infirmiera, cu asistenta și cu doctorița geristă care urma să-i ia tensiunea, glicemia și restul.

Fetele de kinetoterapie făceau cu ea exercițiile și mobilizarea, infirmiera făcuse curățenia, o schimbase și era totul nou și voiam să vă spun, mia ales celor care contestă această decizie pe care eu am luat-o referitoare la mama, că aceste lucruri acasă sunt imposibil de făcut, să ai atât de mult personal calificat pentru grija cuiva acasă este imposibil.

Trebuie să înțelegeți asta. Din cauza faptului că există mulți care gândesc că bătrânii care stau în centre de geriatrie sunt chinuiți, din această cauză nicio persoană publică din România nu a avut curajul să-și asume public în momentul în care au dus un părinte într-un astfel de centru, doar că nu au avut curaj să vorbească.

Eu am vorbit din prima zi i o s-o fac până în ultima zi, pentru că poate așa dăm un exemplu și poate așa reușim să schimbăm un pic această mentalitate atât e greșită.

Evident că trebuie să alegem centre cum trebuie, evident că trebuie să avem banu pentru asta, dar gândiți-vă că dacă veți un bătrân care are nevoie de infirmieră, de Khinetoterapeut, de doctor și ala mai departe, și acasă costurile sunt foarte mari, doar că acasă n-ai cum să-i aduci pe toți în mod permanent și atunci e bine să fie într-un loc special.”, a spus Oana Roman în mediul online.

