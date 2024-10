Oana Roman a luat o decizie surprinzătoare, refuzând invitația de a participa la emisiunea „Asia Express”, de pe Antena 1. Deși vedeta și-a exprimat dorința de a reveni în televiziune, un aspect important a făcut-o să refuze oferta. Fanii săi nu o vor vedea luptând pentru premiul cel mare, iar motivul deciziei sale a fost explicat recent de vedetă.

Oana Roman a dezvăluit că, deși a fost contactată pentru a face parte din celebrul show, a refuzat din cauza unei probleme de sănătate. În urmă cu câțiva ani, vedeta a suferit o intervenție chirurgicală care o împiedică să participe la astfel de competiții solicitante din punct de vedere fizic.

„M-au sunat din primul sezon, le-am spus foarte clar că sub nicio formă nu se pune problema să mă duc, pentru că eu sunt operată. Am trecut prin operația prin care am trecut și eu nu pot să-mi pun viața în pericol. Eu nu am voie să fac efort absolut deloc, exclus. Și oricum nu e genul meu, dar am primit oferte să fiu invitat permanent, să fiu coprezentator, în mai multe locuri, dar nu, nu mai vreau să fac televiziune.”, a declarat vedeta pentru CIAO.RO.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Recomandări Cernobîlul de la Valea Călugărească, Prahova. Autoritățile și-au dat acordul pentru un mare depozit de gunoi lângă munții de deșeuri industriale. „Roșia Montană se mută la noi!”

De asemenea, Oana Roman a explicat că, deși își dorea să revină pe micile ecrane, nu este încă pregătită din cauza condiției sale medicale. Mai mult, fiica lui Petre Roman a explicat că dorința de a se întoarce în televiziune nu mai este atât de mare și a fost nevoită să refuze mai multe proiecte.

„Ocupă prea mult timp și prea puțini bani”, a adăugat Oana Roman.

Oana Roman i-a lăsat afacerea cu haine lui Marius Elisei

Dezvăluirile nu s-au oprit aici, vedeta a vorbit și despre afacerea pe care o deținea împreună cu fostul său soț, Marius Elisei. Magazinul online de haine a rămas în grija lui Marius după despărțire, iar Oana s-a distanțat de această activitate.

„A fost un business și acum a rămas la el (n.r. – Marius Elisei) și aia e. Nu mai am eu nicio treabă. Nu mai mă interesează. Ideea este că o să-mi fac niște chestii noi, dar încă nu spun. Urmează”, a declarat Oana Roman pentru sursa mai sus-menționată.

Marius Elisei nu s-a mai ocupat de această afacere, iar site-ul nu mai este funcțional.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News