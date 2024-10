Oana Roman a împărtășit recent un detaliu emoționant despre fiica sa, Isabela, în vârstă de doar 10 ani, care deja își câștigă proprii bani prin colaborările realizate alături de mama ei. Isabela a început să lucreze în campaniile pe care Oana Roman le derulează pentru diverși clienți în mediul online, demonstrând o maturitate surprinzătoare la o vârstă atât de fragedă. Pe lângă faptul că este o elevă remarcabilă, Isabela și-a impresionat mama nu doar prin implicarea în aceste proiecte, ci și prin modul în care își folosește câștigurile.

„Îşi pune bani deoparte pentru că şi câştigă bani. Nu am expus-o şi nici n-am implicat-o în campanii. Dar am avut un client care m-a întrebat dacă Isa vrea să facă parte din campanie. (…) A fost de acord. Are bugetul ei. Are salariu. Îşi pune bani deoparte”, ne-a declarat Oana Roman pentru unica.ro.

Un moment deosebit a avut loc la un vernisaj, unde Isabela și-a vândut propriile tablouri, iar 70% din banii obținuți i-a donat pentru a cumpăra haine și încălțăminte pentru copiii nevoiași dintr-un sat de lângă București. Gestul fiicei sale a emoționat-o profund pe Oana Roman, care a subliniat cât de importantă este educația corectă pe care i-a oferit-o fiicei sale.

„Anul trecut a făcut vernisajul cu tablourile ei, iar din banii pe care i-a câştigat, 70% i-a folosit pentru a cumpăra haine şi încălţăminte pentru copiii dintr-un sat de lângă Bucureşti. A încălţat Isa jumătate de sat, din suma rămasă, în momentul în care am ajuns în Franţa, ne-am dus la plajă, ea s-a dus la recepţie şi a plătit ea şezlongurile şi consumaţia la plajă”, a mai povestit Oana, vizibil emoționată.

„Este şi un copil care se răneşte uşor. Înţelege mult mai multe lucruri decât ar trebui la vârsta ei”

Deși este doar un copil, Isabela a demonstrat o inteligență emoțională remarcabilă, înțelegând lucruri complexe, inclusiv gestionarea delicată a divorțului părinților ei, Oana și Marius Elisei.

„Este un copil foarte deştept. Foarte special din punctul ăsta de vedere. Am dus-o la grădiniţă când avea 2 ani şi câteva luni, iar după câteva luni m-a chemat doamna de la grădiniţă şi mi-a zis că «Doamna Roman, Isabela este un copil special. Are un grad de inteligenţă atât mentală, cât şi emoţională, foarte ridicate. Trebuie să aveţi grijă pentru că nu este uşor să creşti un astfel de copil». Evident că nu este tot timpul uşor. Este şi un copil care se răneşte uşor. Înţelege mult mai multe lucruri decât ar trebui la vârsta ei. Face nişte conexiuni de judecată mult mai uşor. Eu încerc să o ghidez în zona asta, încerc să îi spun că şi eu am trecut prin astfel de stări şi astfel de lucruri, i-am explicat cum am gestionat eu sau la un moment-dat nu am ştiut cum, dar mi-aş fi dorit să fie cineva să îmi spună. I-am spus să profite că eu pot să îi explic lucrurile astea”, a mai dezvăluit Oana Roman.

„Am avut discuții cu ea că nu trebuie să se dea superioară, ci să fie mândră de numele și familia ei, dar fără a-i subestima pe ceilalți”

Relația specială dintre Oana Roman și fiica sa continuă să fie una bazată pe respect și empatie, iar implicarea Isabelei în activitățile caritabile și profesionale este dovada clară că tânăra are un viitor promițător, ghidat de valori puternice și compasiune.

„Am încercat să o cresc cu valorile corecte. A înțeles că nu există meserii bune sau proaste, ci doar meserii bine sau prost făcute. A învățat că trebuie să respecți munca fiecărui om și să nu desconsideri pe nimeni. Am avut discuții cu ea că nu trebuie să se dea superioară, ci să fie mândră de numele și familia ei, dar fără a-i subestima pe ceilalți”, a mai spus Oana Roman pentru sursa mai sus-menționată.

