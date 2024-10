Invitată în emisiunea Fresh by Unica, Oana Roman a povestit despre începuturile carierei sale, cât şi despre cât de greu i-a fost la începutul relaţiei cu Cornel Păsat. Vedeta a mărturisit că deşi multe persoane considerau că numele „Roman” a ajutat-o în carieră, adevărul se pare că a fost altul.

„Evident că am avut și probleme de natură financiară pentru că tata, în linia aceasta de educație extrem de modernă și de occidentală, după ce m-am întors (n.r. de la facultatea din Franţa), mi-a zis: „Ok. Bun, te-ai întors, ai o diplomă, pa. Gata, de acum încolo trebuie să descurci. Adică nu mai gata. Noi nu mai trebuie să te întreținem, nu mai trebuie. Deci la revedere, pa”.

Și a fost foarte, foarte, foarte, foarte greu. Tata nu ne-a dat nimic. Nu pentru că mi era rău sau zgârcit sau nu, pentru că așa a fost educația pe care el, la un moment dat, a primit-o, care a fost în familiile noastre de-a lungul generațiilor. Eu m-am trezit, ok, ce fac acum? Adică ce fac? Nu s-a pus nicio secundă problema că el să se ducă la cineva să spună, bă, ia-o să lucreze. Nu s-a pus problemă. Și atunci am zis, ok, ce fac?”, ne-a mărturisit Oana Roman la Fresh by Unica.

Oana Roman, relație de 7 ani cu Cornel Păsat

În anul 2007, după o poveste de dragoste care a durat 7 ani, Cornel Păsat și Oana Roman au decis să se despartă, însă au păstrat o relație civilizată și se salută de fiecare dată când se întâlnesc. Despre el a făcut dezvăluiri acum, despre problemele întâmpinate la începutul relației lor.

„Îl cunoscusem pe Cornel și la sfârșitul anului 1998, început de 1999, el a preluat acest concept care s-a numit apoi, care a devenit apoi fenomenul Flamingo Boys. Și am zis, bă, noi putem să facem bani din chestia asta. Așa. Și ne-au apucat efectiv de la zero să facem acest proiect. Fără bani.

El a creat trupa, dar ea trebuia promovată. Cum facem? Să spargem taburi? Să explicăm că ceea ce facem noi aici și este un adorat spectacol, care are costume, care are scenografie, muzică, multă coreografie și așa mai departe, da?

A contat faptul că în fiecare marţi, când era spectacolul la Clubul Flamingo, veneau doamne de foarte bună calitate. Veneau doctoriţe, avocate, notăriţe, profesoare şi aşa mai departe. Era o chestie de standing aşa să vii să vezi acest spectacol. Şi dânsele la rândul lor au început să povestească. Şi încet, încet au început să creăm acest concept. Foarte multă muncă”, a mai spus Oana Roman.

„Mergeam din când în când pe la părinți pentru a mai mânca ceva”

Oana Roman a dezvăluit şi faptul că pentru o perioadă de câteva luni, ea și Cornel Păsat au apelat la ajutorul tatălui ei, Petre Roman, din cauza problemelor financiare cu care se confruntau.

„Tata ne-a plătit chiria pentru vreo trei-patru luni, după care ne-a spus că trebuie să ne descurcăm singuri. A fost foarte greu, mâncam pâine cu ceai și mergeam din când în când pe la părinți pentru a mai mânca ceva. Dar nu am renunțat și am muncit din greu să facem proiectul să meargă. (…)

Încet, încet am reușit să o ducem mai bine. Dacă vrei să începem să vindem mai multe bilete, să facem turnei în țară. Și așa mai departe. Și lucrurile au evoluat. Deci acesta a fost, practic, primul proiect pe care l-am făcut în momentul în care absolut nimeni nu mi-a dat nicio șansă, nu mi-a deschis nicio ușă și nu m-a sprijinit în niciun fel”, a mai dezvăluit vedeta.

