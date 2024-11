Oana Roman a dezvăluit că, în prezent, Isabela trăiește cu teama de abandon, semn că divorțul părinților a afectat-o foarte mult.

„Din cauza faptului că tatăl ei a dispărut din viața ei, are această dorință extraordinară de a mă ține aproape, pentru că undeva, în subconștient, are această teamă de abandon și îi este teamă să nu dispar și eu. (…) Am lipsit într-o seară o oră de acasă și m-a sunat, speriată, să mă întorc, să nu o părăsesc. Cel mai probabil, e o frică de abandon care a rămas după despărțirea de tatăl ei”, a explicat Oana Roman în cadrul podcastului lui Alexandru Constantin, potrivit Spynews.

Oana Roman spune că Isabela acceptă cu greu lipsa tatălui ei. „Dacă el într-o zi o să conștientizeze ce se întâmplă, dacă într-o zi o să conștientizeze că acest copil nu are nicio vină, dacă o să conștientizeze că nu are cum să dispară peste noapte din viața ei, și că asta provoacă o traumă destul de mare copilului… Isabela este foarte preocupată. Ea a înțeles, dar încă nu acceptă”, a mai spus Oana Roman potrivit sursei anterior menționate.

Marius Elisei, executat silit de Oana Roman

Oana Roman a publicat pe contul de Instagram, dovada clară că l-a învins pe Marius Elisei, fostul ei soț. Timp de trei ani, bărbatul nu i-a plătit pensie alimentari fiicei sale, Isabela, după cum a mărturisit fosta prezentatoare TV.

Deși Marius Elisei este obligat acum să plătească o pensie alimentară lunară de 500 de lei, relația dintre acesta și fiica sa rămâne una complicată.

„(..)El nu o caută așa cum ar trebui. Este același răspuns pe care îl dau de un an și jumătate. Nu s-a schimbat absolut nimic. Singurul lucru care s-a schimbat este că i-am cerut să plătească pensia alimentară modică pe care i-o datorează Isabelei.

Și pentru că nu mi-a răspuns absolut deloc la niciunul din mesajele pe care i le-am dat pe mail, am hotărât să rezolv lucrurile pe cale legală.

Lucru pe care l-am și făcut. Și, pentru că acordul parental ține loc de titlu executoriu, am apelat la un executor judecătoresc care a rezolvat problema și am reușit să recuperez banii, adică toată pensia alimentară a Isabelei pe ultimii trei ani.

Sunt foarte mulțumită că am făcut lucrul acesta pentru că sunt niște bani cu care eu îi voi plăti Isabelei școala, îi voi plăti niște activități, așa cum ar fi fost normal să se întâmple de bună voie. Nu s-a întâmplat de bună voie, s-a întâmplat obligat”, a mărturisit Oana Roman recent pentru Viva.

