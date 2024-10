Oana Roman a luat măsuri legale împotriva fostului soț, Marius Elisei, pentru a obține pensia alimentară datorată fiicei lor, Isabela. După trei ani de insistențe fără rezultat, vedeta a reușit să-l execute silit pe Marius Elisei, iar luna aceasta a primit prima sumă: 500 de lei, pe care acesta va trebui să o plătească lunar.

Oana Roman a acuzat în repetate rânduri absența fostului soț din viața fiicei lor, afirmând că Marius Elisei nu a fost prezent nici în momente importante, precum prima zi de școală a Isabelei. Relația lor este descrisă ca fiind inexistentă, iar Marius Elisei nu și-ar fi dorit să aibă o legătură mai strânsă cu fiica sa.

„Suma este mai mare decât salariul minim pe economie. Nu a plătit pensia alimentară trei ani deloc (…) Nu (n.r. Marius Elisei nu își vede fiica). Situația este neschimbată. De un an și ceva, situația e neschimbată. De un an și ceva au fost doar niște întâlniri”, a declarat Oana Roman, la Xtra Night Show.

„Câștigă de vreo patru ori mai mult decât primește pensia alimentară”

Deși situația cu tatăl ei este complicată, Isabela și-a dorit să câștige bani pe cont propriu de la vârsta de 10 ani. Oana Roman a încurajat acest lucru, menționând că fiica ei câștigă acum mai mult decât suma primită din pensia alimentară.

„Câștigă de vreo patru ori mai mult decât primește pensia alimentară. Câștigă de multe ori cât primește pensia alimentară. Câștigă de vreo cinci ori mai mult. Are contul ei, cu cardul ei, de unde poate să își scoată banii de acolo absolut cum își dorește, dar este foarte cumpătată, nu cheltuie din ei. Din 500 de lei de acum încolo îmi ajung să îi plătesc trei sferturi din cursurile de înot. Costă mai mult înotul. Mă costă mai mult înotul, dar e ceva în plus, nu ceva în minus (…) Face foarte multe lucruri, merge cu mine peste tot (…) În weekend mergem la petreceri, la târguri de haine”, a mai spus Oana Roman, potrivit spynews.ro.

„Este şi un copil care se răneşte uşor. Înţelege mult mai multe lucruri decât ar trebui la vârsta ei”

Deși este doar un copil, Isabela a demonstrat o inteligență emoțională remarcabilă, înțelegând lucruri complexe, inclusiv gestionarea delicată a divorțului părinților ei, Oana și Marius Elisei.

„Este un copil foarte deştept. Foarte special din punctul ăsta de vedere. Am dus-o la grădiniţă când avea 2 ani şi câteva luni, iar după câteva luni m-a chemat doamna de la grădiniţă şi mi-a zis că «Doamna Roman, Isabela este un copil special. Are un grad de inteligenţă atât mentală, cât şi emoţională, foarte ridicate. Trebuie să aveţi grijă pentru că nu este uşor să creşti un astfel de copil». Evident că nu este tot timpul uşor. Este şi un copil care se răneşte uşor. Înţelege mult mai multe lucruri decât ar trebui la vârsta ei. Face nişte conexiuni de judecată mult mai uşor. Eu încerc să o ghidez în zona asta, încerc să îi spun că şi eu am trecut prin astfel de stări şi astfel de lucruri, i-am explicat cum am gestionat eu sau la un moment-dat nu am ştiut cum, dar mi-aş fi dorit să fie cineva să îmi spună. I-am spus să profite că eu pot să îi explic lucrurile astea”, a dezvăluit Oana Roman pentru unica.ro.

„Am avut discuții cu ea că nu trebuie să se dea superioară, ci să fie mândră de numele și familia ei, dar fără a-i subestima pe ceilalți”

Relația specială dintre Oana Roman și fiica sa continuă să fie una bazată pe respect și empatie, iar implicarea Isabelei în activitățile caritabile și profesionale este dovada clară că tânăra are un viitor promițător, ghidat de valori puternice și compasiune.

„Am încercat să o cresc cu valorile corecte. A înțeles că nu există meserii bune sau proaste, ci doar meserii bine sau prost făcute. A învățat că trebuie să respecți munca fiecărui om și să nu desconsideri pe nimeni. Am avut discuții cu ea că nu trebuie să se dea superioară, ci să fie mândră de numele și familia ei, dar fără a-i subestima pe ceilalți”, a mai spus Oana Roman pentru sursa mai sus-menționată.

