Pe 3 septembrie, Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit definitiv. Acesta și-a luat toate bunurile și a părăsit casa în care locuia cu vedeta și cu fiica lor. Imediat după separare, el și-a refăcut viața, are o nouă relație și s-a mutat deja cu noua iubită.

Marius Elisei i-a făcut cunoștință partenerei sale cu Isabela, fiica lui și a Oanei Roman, timp în care Oana Roman a lansat mai multe acuze la adresa lui. În mediul online, vedeta a susținut că acesta nu se implică deloc în creșterea fetiței, că nici măcar nu îi plătește pensie alimentară.

Oana Roman, despre Marius Elisei: „NU se interesează și NU se implică absolut deloc în niciun fel în creșterea propriului copil”

Acum, într-o nouă postare pe Instagram, Oana Roman a explicat cât de încărcat e programul ei, având în vedere că se ocupă singură de Isabela. La adresa lui Marius Elisei a spus cuvinte dure, însă fără să îi menționeze numele. „Isa are luni sau marți oră la psiholog și miercuri oră de pictură, ambele în oraș și ambele la ora 16.30. E groaznic să vin din Pipera în oraș și apoi acasă la orele astea. În lipsa totală de ajutor din partea unui părinte, care e ca și cum nu ar exista deloc…

Și care NU se interesează și NU se implică absolut deloc în niciun fel în creșterea propriului copil. Și care NU mai merită titulatura de părinte, prefer să găsesc un șofer care să mă ajute cu drumurile astea că simt că mă lasă nervii în trafic”, a transmis Oana Roman pe Instagram, conform Fanatik.

Cât a suferit Oana Roman după ce Petre Roman s-a despărțit de mama ei

Ulterior, Oana Roman a povestit cât a suferit după ce părinții ei s-au despărțit, când Petre Roman s-a depărtat de familie. „Bine, sunt alții care își părăsesc 4-5 copii, nu unul. Ar trebui să mulțumesc că eu am doar un copil de crescut, că sunt femei care au mai mulți. Trebuie să am grijă și de sufletele noastre, mai ales al Isei, pentru că ea nu are pe nimeni pe lume în afară de mine. La propriu.

O să ziceți că sunt frustrată. Da, sunt! Pentru că nici un copil de pe lumea asta nu merită să fie abandonat de un părinte. Nimeni și nimic nu trebuie să fie vreodată deasupra copilului tău. Eu am trăit asta și știu cum e, știu cât de dureros e să vezi cum un părinte, deodată, dispare.

N-am reușit și nu voi reuși niciodată să trec peste lipsa unui părinte. Și aveam 30 de ani când unul dintre părinți a hotărât că vrea să trăiască o viață din care eu să nu mai fac parte decât prea sporadic. Nu vă abandonați copiii! Nu merită asta niciun copil!”, a mai scris Oana Roman, pe rețelele de socializare.

Oana Roman, în lacrimi: „Sunt om și clachez”

Copleșită de situațiile prin care trece, Oana Roman a izbucnit în lacrimi într-un clip pe rețelele de socializare. „Da, sunt om și clachez și eu când se adună prea multe. A fi vulnerabil nu e o rușine, e ceva ce poate deveni atu și putere până la urmă. Rugați-vă pentru sănătate și putere, rugați-vă ca copiii voștri să nu sufere.

În rest NU contează nimic. Unii se vor bucura și vor freca mâinile de satisfacție pentru că sunt și mă arăt vulnerabilă, dar eu cred că asumarea e mai presus de fățărnicie”, a mai transmis Oana Roman, în mediul online.

