Oana Roman a întâmpinat din nou probleme cu oamenii din jur. Vedeta le-a povestit fanilor săi, pe una dintre rețelele de socializare, o întâmplare care a avut loc recent. Mioara Roman a fost în vizită la fiica ei, apoi a vrut să se întoarcă la centrul la care stă de o bună perioadă. Oana Roman i-a respectat dorința și a dus-o la azilul de lux. Pentru că mama vedetei se deplasează foarte greu din cauza vârstei și a problemelor de sănătate, ea a fost nevoită să parcheze mașina cât mai aproape de intrarea în clădire.

„Nu știu cum fac, dar mereu dau de nebuni și de oameni răi. Ne-am înrăit într-un hal fără de hal, fraților. Înfricoșător! A fost mama la noi. Am mâncat, am stat de vorbă, iar la un moment dat a obosit, normal, și a zis să o duc acasă. Pentru ea acasă înseamnă locul ăsta minunat unde super bine îngrijită. Mă urc cu ea în mașină și mă duc acolo. Ca să o duc înăuntru, întotdeauna mă parchez blocând garajul hotelului în care ea stă, pentru că trebuie să fiu foarte aproape de intrare, deoarece mama se deplasează foarte greu. Am oprit mașina, m-am dat jos ca să-i deschid ușa și să o ajut să coboare, pentru că nu poate nici măcar să coboare singură din mașină”, a început fiica lui Petre Roman să povestească.

O doamnă care era însoțită de cei doi copii a fost foarte deranjată de faptul că Oana Roman a oprit mașina în locul respectiv. Vedeta a povestit că femeia respectivă a început să țipe la ea de față cu cei doi copii, iar Mioara Roman s-a speriat, pentru că nu știa ce se întâmplă.

„Țipa ca o nebună la mine”

„În acel moment trece pe lângă mine o femeie tânără, cu doi copii, cu două trotinete. Aveau loc să treacă, nu era nicio problemă asta. Și doamna se oprește, la 30 de centimetri de mine, fără mască și începe și urlă la mine, spunându-mi că nu am voie să parchez acolo, că blochez intrarea la garaj, deși nu era garajul ei.

Țipa ca o nebună la mine, repetând același lucru. Era evident că mașina nu rămânea parcată acolo. Nu s-a interesat înainte să urle și să țipe ca o dementă dacă eu am parcat sau doar m-am oprit. N-a interesat-o nici când i-am explicat și a și văzut că e o bătrână acolo, pe care eu o ajut să coboare din mașină”, a povestit Oana Roman.

Fiica fostului premier al României a rămas uimită de comportamentul doamnei și s-a gândit la copiii pe care îi avea. Oana Roman a spus că ea crede că femeia respectivă avea probleme psihice, iar cei doi copii ar fi fost traumatizați din cauza ei.

„Am rămas cu un gust tare amar, nu că a țipat la mine, că s-a speriat mama, că eu sunt matură. Dar copiii ăia, săracii…Dacă a țipat la mine în halul ăla, doar pentru că a trecut pe lângă mașina mea și i s-a părut ei că nu am parcat unde trebuie, vă dați seama că urlă și în alte circumstanțe. E clar că are niște probleme psihice persoana asta și are doi copii. Cât de traumatizați cresc acei copii, săracii”, a încheiat Oana Roman.

