După 10 ani de relație, Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit. Între cei doi a mai avut loc o ruptură în anul 2021, atunci când au divorțat la notar. De data aceasta, lucrurile pare că stau diferit între cei doi, asta pentru că situația dintre ei este un foarte tensionată.

Oana Roman îl acuză pe Marius Elisei că nu s-a implicat deloc financiar în creșterea fiicei lor și nici nu a fost atât de prezent în viața micuței pe cât susține el. Fiiica lui Petre Roman mărturisește că ea a fost cea care întotdeauna a avut grijă ca Isabela să aibă tot ceea ce își dorește și să se bucure de activități extrașcolare.

„Dacă îl bufnește râsul să o luăm pas cu pas. Eu am declarat că el mi-a spus mie că până se stabilizează nu are timp să se vadă cu ea, să o ia sau să o ducă la școală și nu are bani să contribuie la creșterea ei. Lucru pe care el nu l-a contrazis. A declarat că vorbesc des la telefon, dar asta nu înseamnă că se implică în vreun fel în creșterea ei. Deci, nu mă contrazice, dar dacă tot îl bufnește râsul, eu l-aș întreba și aș dori să spună public când a dus-o ultima oară la școală, când a luat-o ultima oară de la afterschool, când a ieșit ultima oară cu ea în oraș, când a fost în 9 ani de când este Isa, o zi cu ea, doar el cu ea, ce cadouri i-a oferit în ultimii ani vreodată și cu ce s-a implicat în creșterea ei în ultimii ani, mai ales de când a început școala. Dacă tot îl bufnește râsul în felul acesta, aș vrea și eu să știu, pentru că eu nu spun niciodată lucruri neadevărate, pentru care nu am ceva în spate, adică niște probe și așa mai departe. De asemenea, aceste lucruri sunt știute, pentru că oamenii văd cine o duce pe Isa la școală, cine o ia de la afterschool, cine se duce cu ea la activități și mai ales, oamenii știu cine plătește facturile peste tot. Deci să nu îl mai bufnească râsul atât, pentru că eu chiar cred că nu este cazul și ar fi bine măcar să își vadă de ale lui și să nu mai dea declarații de tipul ăsta, când se știe realmente cu musca pe căciulă”, a declarat Oana Roman, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Oana Roman, în conflict cu sora ei, Catinca

Zilele trecute, vedeta își acuza sora că nu își vizitează mama la azil. Mioara Roman este internată de ceva timp la un centru de recuperare din București. Oana Roman spune că are dovezi în care Catinca refuză să meargă în vizită la mama lor.

„Eu am probe, nu scrise, ci audio, care demonstrează că vorbele ei azi au fost altele. Citez «Nu am fost la maică-mea de un an, pentru că, sinceră să fiu, nu am de ce. Da. Nu am de ce la ce s-a întâmplat. Pot să-mi pun picioarele în spate liniștită». Nu știu ce consideră ea că s-a întâmplat. În afară de faptul că mama s-a luptat pentru ea și pentru noi toată viața ei. Deci eu nu vorbesc fără probe, nu mint și nu mă fofilez. Și nu voi mai permite nimănui niciodată să-mi pună la îndoială afirmațiile, pentru că eu pentru tot am probe și adevărul de partea mea. Și cu asta am încheiat. Am și înregistrarea audio. Am tăcut din respect pentru mama și pentru sănătatea ei. Dar gata. M-am săturat de minciuni. Nu mai salvez aparențele nimănui”, a mărturisit Oana Roman, pentru sursa mai sus menționată.

„Oana trece printr-o situație foarte grea în acest moment și îmi pare rău pentru ea”

Catinca, la rândul său, crede că sora ei face astfel de afirmații pentru că trece printr-o perioadă grea din cauza despărțirii de tatăl fetiței sale.

„Ideea este că eu nu am de gând să dau curs acestei discuții. Pentru mine familia a fost foarte importantă întotdeauna, cred că îmi cunoașteți istoricul. Eu pe mama o iubesc și o respect. Am fost la ea și o să mă duc în continuare la ea. În rest, eu cred că Oana trece printr-o situație foarte grea în acest moment și îmi pare rău pentru ea. Eu în continuare țin la ea, indiferent de ce declară și de cum se poartă”, a declarat Catinca pentru WOWbiz.ro.

