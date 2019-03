Oana Roman, criticată după ce fetița ei a dansat pe masă la concertul lui Pepe | VIDEO

Vedeta a publicat o înregistrare de la concert pe contul său de Instagram.

„Nu prea reușesc să adorm in noaptea asta. Mă uit la filmulețul ăsta pe repeat și-mi dau seama că am reușit să fac măcar un lucru perfect în timpul existenței mele de până acum. Și sunt recunoscătoare! ? #isabelamea”, a notat Oana Roman.



Internauții au reacționat extrem de dur la ipostaza în care Oana Roman și-a filmat fetița – dansând pe masă.

„Dans pe masă în restaurant, noaptea, la cinci ani? Hmmm… Nu e tocmai o chestie perfectă. Fiecare părinte cum îl taie capul! Doar să nu vă mirați mai târziu de repercusiuni”, „Ce să zic… că ai făcut această minune e super, dar să lași copilul să danseze pe masă alături de cei care mâncau sau beau nu e ok. Să o faci public e și mai și”, „Nu e ok, prea multă distracție pentru ea! Atâtea petreceri pentru un copil de cinci ani?!? Mă rog, fiecare…”, „Pe masă de mică…”, „Nu mi se pare normal pentru un copil de 5 ani. Este părerea mea. Fiecare e liber să își spună părerea. Nu am jignit pe nimeni”, „Crezi că e benefic pentru fetița ta, la vârsta ei, să meargă în localuri unde se consumă alcool, unde automat vor fi și discuții presărate cu „perle”? Ea trebuie să aibă anumite ore de somn, are nevoie de alt context pentru dezvoltarea ei. Nu o maturiza înainte de vreme”, „Cui ești recunoscătoare, Oana? Acest filmuleț te-a detronat din titlul de mamă. Cum poți să arăți așa ceva cu fetița ta la cinci ani dansând pe masă? Păi peste cinci ani îți va da flit pe românește sau, să nu te miri, o va lua pe alte drumuri”, i-au transmis aceștia.



Oana Roman a reacționat și ea:

„E un copil care dansa pe muzica cântată live de cel pe care ea îl consideră membru al familiei. Era înconjurată de familia ei, e fericită și talentată și bună și deșteaptă și… trăim într-o lume de minți bolnave și oameni plini de frustrări și mâncați de prorpiile lor neîmpliniri”.

„E fix problema mea. În plus, nu are nimeni dreptul să judece. Isabela este un copil care doarme 11 ore pe noapte de la trei luni. Ceea ce doresc tuturor mamelor”, a adăugat ea.

„Cu siguranță avem opinii total diferite despre ce înseamnă educație, inteligență, persoane publice și rețele sociale. Educația mea îmi spune că nu dau sfaturi decât dacă sunt cerute. Tot din educație am învățat că nu am dreptul să judec pe alții și alegerile lor decât cel mult în privat. E chestie de bun simț. Așa am fost eu crescută! Mulțumesc”, a mai comentat Oana Roman.

„Nu cred că este treaba nimănui să judece pe nimeni. Eu nu am făcut asta niciodată. educația nu îmi permite să mă bag în viața nimănui. Este, cred, dreptul meu să trăiesc așa cum cred, atâta timp cât o fac fără să încalc vreo lege. Punct”, a afirmat vedeta.

„Cred că nu sunt singura persoană din lume care postează pe rețele sociale poze sau filme. Asta nu înseamnă că este un îndemn ca alții să spună orice! Mie dacă îmi place ceva spun. dacă nu, nu spun nimic. Fiecare face cum crede. Așa am fost eu educată. Pot avea păreeri principiale despre lucruri legate de viață, dar ele au legătură strict cu felul meu de a mă raporta la viață. Puteți să vă puneți întrebări despre cum aleg eu să-mi trăiesc viața, dar asta nu vă dă dreptul de a judeca. Îmi mențin părerea. referitor la postarea mea, probabil că nu ați știut contextul și chiar și așa, consider că am destul discernământ privind educația copilului meu. Un copil incredibil de bun și frumos sufletește care aseară s-a bucurat prima oară să-l vadă pe scenă pe cel care îl consideră familie și pe lângă care a crescut”, a încheiat Oana Roman.

